Зірка 90-х і перший репер у Росії. Що відомо про Богдана Титомира та його позицію щодо війни

Репер був відомим також в Україні

Богдан Титомир — відомий виконавець, продюсер, діджей і телеведучий, який здобув популярність у 1990-х роках, як і фронтмен гурту "Король і шут", завдяки своїй роботі в дуеті "Кар-Мен". І хоч народився він в Одесі, його називають родоначальником російського репу.

Саме ввів моду на широкі штани і зачіску "майданчик". Зараз він залишається популярним в РФ, але попри своє українське коріння, нічого не говорить про війну. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Богдан Титомир і його ставлення до російської агресії.

Що відомо про Богдана Титомира

Богдан Титомир — поп-зірка 90-х. У 1989 році він створив дует "Кар-Мен" разом із Сергієм Лемохом. Гурт мав багато прихильників і був мегапопулярним. Тоді хіти поп-дуету "Лондон, гудбай", "Сан-Франциско" тощо звучали "з кожної праски" не лише у Росії, а й в Україні.

Солісти створювали музику напрямку "екзотик-поп", який самі й вигадали. Пізніше, у 1991 році, гурт розпався, а Титомир став сольним виконавцем. Тоді він часто використовував гіперболізацію сексуальності у своїх композиціях і став першим популярним хіп-хоп співаком пострадянського простору. Пізніше його було названо першим репером у Росії.

Щодо коріння виконавця, то народився він в Одесі. Його мама мала дівоче прізвище Титоренко і відомо, що її предки — запорізькі козаки.

Вплив на українців

Молодь 1990-х років сприймала Титомира як ікону стилю та епатажу. Його сценічний образ — яскравий, сміливий, зухвалий — створював уявлення про новий тип свободи. Його пісні, наприклад, "Делай как я" та інші, закликали до дій на власний розсуд. Це особливо резонувало серед молоді, яка шукала себе у нових реаліях незалежної України.

Зокрема, популярний стендап-комік Фелікс Редька розповідав на своєму виступу у Львові про те, що він виріс на піснях Богдана Титомира, що вплинуло на те, що він розмовляв російською до початку повномасштабного вторгнення.

Що каже про війну Богдан Титомир

Позицію щодо того, що Росія чи не щодня наносить удари по його рідній Одесі, Богдан Титомир не висловлює. Він обрав мовчати про злочини країни-агресорки. Станом на січень 2025 року, виконавець не робив публічних заяв щодо війни в Україні. Його позиція з цього питання залишається невідомою.

Де зараз Богдан Титомир

Останнім часом він рідко з’являється у медіапросторі. Періодично він з’являвся у Москві на місцевих "тусовках" у супроводі молодих дівчат. Відомо, що він часто буває у Таїланді і нібито продовжує займатися музикою, але зараз це для нього це хобі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Дмитро Харатьян і як він підспівує російській пропаганді. Відомо, що хотів відправити сина на війну в Україну.