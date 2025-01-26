Звезда 90-х и первый рэпер в России. Что известно о Богдане Титомире и его позиции относительно войны

Рэпер был известен также в Украине

Богдан Титомир — известный исполнитель, продюсер, диджей и телеведущий, получивший популярность в 1990-х годах, как и фронтмен группы "Король и шут" благодаря своей работе в дуэте "Кар-Мэн". И хотя родился он в Одессе, его называют родоначальником русского рэпа.

Именно ввел моду на широкие брюки и прическу "площадку". Сейчас он остается популярным в РФ, но, несмотря на свои украинские корни, ничего не говорит о войне. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Богдан Титомир и его отношение к российской агрессии.

Что известно о Богдане Титомире

Богдан Титомир – поп-звезда 90-х. В 1989 году он создал дуэт "Кар-Мэн" вместе с Сергеем Лемохом. Группа имела много поклонников и была мегапопулярной. Тогда хиты поп-дуэта "Лондон, гудбай", "Сан-Франциско" и т.д. звучали "с каждого утюга" не только в России, но и в Украине.

Солисты создавали музыку направления "экзотик-поп", который сами и придумали. Позже, в 1991 году, группа распалась, а Титомир стал сольным исполнителем. Тогда он часто использовал гиперболизацию сексуальности в своих композициях и стал первым популярным хип-хоп певцом постсоветского пространства. Позже он был назван первым рэпером в России.

Что касается корней исполнителя, то родился он в Одессе. Его мама имела девичью фамилию Титоренко и известно, что ее предки — запорожские казаки.

Влияние на украинцев

Молодежь 90-х годов воспринимала Титомира как икону стиля и эпатажа. Его сценический образ – яркий, смелый, дерзкий – создавал представление о новом типе свободы. Его песни, например, "Делай как я" и другие, призывали к действиям по собственному усмотрению. Это особенно резонировало среди молодежи, которая искала себя в новых реалиях независимой Украины.

В частности, популярный стендап-комик Феликс Редька рассказывал на своем выступлении во Львове о том, что он вырос на песнях Богдана Титомира, что повлияло на то, что он говорил по-русски до начала полномасштабного вторжения.

Что говорит о войне Богдан Титомир

Позицию относительно того, что Россия ежедневно наносит удары по его родной Одессе, Богдан Титомир не высказывает. Он избрал молчать о преступлениях страны-агрессоры. По состоянию на январь 2025 года исполнитель не делал публичных заявлений о войне в Украине. Его позиция по этому вопросу остается неизвестной.

Где сейчас Богдан Титомир

В последнее время он редко появляется в медиапространстве. Периодически он появлялся в Москве на местных "тусовках" в сопровождении молодых девушек.

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