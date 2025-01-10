Пам'ятник може нажахати: як виглядає могила фронтмена "Король і шут", який називав українців "рускіми"

На постаменті виконавець зображений у своєму сценічному образі

Російський музикант, відомий як лідер та вокаліст панк-рок гурту "Король и Шут" Михайло Горшеньов, який називав українців "рускіми" ще до бойових дій РФ на території України, помер у 2013 році. Співак мав прізвисько "Горшок", саме за яким і запам’ятався нам.

Так, російський гурт випустив трек українською мовою і неодноразово давав концерти у Києві та інших містах України, але заявляв, що всі українці "рускіє". "Телеграф" пригадав, від чого помер Михайло Горшеньов і як виглядає могила жертви російської пропаганди.

Що відомо про Михайла Горшеньова

Народився Михайло Горшеньов у місті Пікалево Ленінградської області. У 1988 році разом з Андрієм Князєвим заснував гурт "Король и Шут", який здобув популярність у другій половині 90-х. Гурт випустив 12 студійних альбомів і став культовим на пострадянському просторі.

"Король і шут" неодноразово приїздили до України з концертами та давали концерти у великих містах. Зокрема, вони збирали Палац спорту в Києві. Також колектив виступав на українських фестивалях.

Що казав Горшеньов про Україну

У 2008 році, під час конференції у Києві "Горшок" заявив, що "росіяни, білоруси та українці по життю та історії "міцно пов'язані" — але не всі", а гурт в Україні, за його словами, приймають "навіть ближче, ніж у Росії".

Щобільше, соліст "Король і шут" дозволив собі висловлюватися про українське місто Львів і назвав його польським. "Я взагалі не уявляю, як ви тут із "западенцями" уживаєтеся, вони взагалі вважають себе поляками, і нечесно до України приєдналися. Львів — це польське місто, там російською взагалі не говорять, це виключено, і русичами вони себе не вважають. І скоріше б Польща забрала їх назад!", — заявив Горшеньов.

Тоді він також висловив свою повагу до Нестора Махна — командувача Революційної повстанської армії України, адже він, за словами Горшеньова, "не був бандитом і боровся за інтереси християн".

Того ж року гурт випустив пісню "Тринадцята рана", яку соліст співав українською мовою та суржиком і присвятив Нестору Махну. До речі, трек написаний на вірші Андрія Федечка з гурту "Сонце-хмари".

Перед черговим концертом у Києві Горшеньов давав інтерв’ю, у якому заявив, що усі українці — "рускіє". Зокрема, російськомовних письменників Генрі Одлі "Горшок" назвав росіянами, хоч журналістка уточнила, що вони — уродженці Харкова. "Росіяни. З Харкова — росіяни, з Києва — росіяни. Вся Україна — росіяни. Досить мені тут маячню говорити", — заявив Горшеньов.

Де похований Михайло Горшеньов і як виглядає його могила

У ніч з 18 на 19 липня 2013 року тіло Михайла Горшеньова було знайдено у його будинку в Петербурзі. Йому було 39 років. Офіційною причиною смерті стала серцева недостатність. Тіло росіянина кремували, а прах захоронено на Богославському цвинтарі у Санкт-Перербурзі.

На надгробку встановлено пам'ятник із зображенням Горшеньова, виконаним у вигляді мозаїки, що відображає його сценічний образ. Місце поховання часто відвідують шанувальники, приносячи квіти та пам'ятні речі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. 10 січня йому могло б виповнитися 90 років, але не стало виконавця у віці 42 роки від серцевої недостатності.