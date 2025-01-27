Почало проявлятися відчуття власної величі: спеціалісти звернули увагу на зміни у почерку Путіна

У президента РФ почерк "авторитарної особистості"

Почерк є одним із засобів вираження внутрішнього світу людини. Володимир Путін, як лідер країни-агресорки, який понад два десятиліття впливає на глобальну політику, викликає чималий інтерес у графологів — фахівців, які аналізують почерк, щоб зрозуміти риси характеру, емоційний стан та особистісні особливості.

У 1992 році Путін був заступником мера Санкт-Петербурга. Тоді його затримали на паспортному контролі в аеропорту Бориспіль та заборонили в'їзд до України. Він написав лист до СБУ, у якому запевняв у своїй лояльності, заявляючи, що засуджує вбивство Степана Бандери, підтримує прагнення України до демократії та є "давнім другом" країни.

У 2021 році копію листа передали ізраїльському графологу Інесі Гольдберг для перевірки, чи належить почерк автору листа та нинішньому президенту Росії. Експерт підтвердила, що почерки збігаються, але зазначила, що структура особистості автора зазнала значних змін.

Почерк Путіна у 1992 році

Експертка у почерку Путіна побачила "авторитарну особистість". Такі особливості характеру, за її словами, формуються внаслідок психологічного тиску на дитину — коли її карають за ініціативу, позбавляють самостійності.

Почерк Путіна у 1992 році

Таким людям притаманне лицемірство "мораліста". Власні вчинки вони вважають недоторканними для обговорення, тоді як інших суворо засуджують, негативно реагуючи на будь-які нестандартні чи неприйнятні прояви поведінки або інакшості.

Зміна почерку Путіна

Тоді, у листі 1992 року почерку Путіна був дрібним, повільним і скромним, навіть скованим. У пізніших зразках з'явилися ознаки імпульсивності, безконтрольності та зростаючого відчуття власної величі. Помітно змінилися розмір, розгонистість, нахил, а також стали виразнішими "корони" у верхній частині літер "в".

Почерк Путіна у 2000 році

Збереглися й навіть загострилися початкові риси: невротичність, яка межує з параноєю, підозрілість, схильність до конспірації, тотальна недовіра, віра в теорії змов і забобони. Негативізм, мізантропія та ворожість стали звичним станом: "усюди вороги", а такі поняття, як щирість, дружба, відданість чи кохання, практично відсутні.

Почерк Путіна у 2017 році

Також, за словами експертки, судячи з почерку, Путін боїться смерті і не вчинить самогубства. А переконувати у чомусь таку людину немає сенсу. Він не переймається за якість життя людей та його рівень і жодні санкції його не зупинять.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені кажуть про дивну ходу Путіна. За словами експертів, у нього поступ "озброєного стрілка".