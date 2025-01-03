Вівчарка, алабай і пуделі: що відомо про собак Путіна і як вони виглядають

Очільник Кремля має кількох собак

Російський президент Володимир Путін став найкривавішим диктатором в сучасній історії. Він веде страшну війну проти України, віддаючи злочинні накази. Відомо, що очільник Кремля виріс у скромній квартирі бандитського району Санкт-Петербурга.

Тим часом "Телеграф" розповість про собак диктатора і звідки вони з'явилися у нього.

Володимир Путін — що відомо про його собак

Відомо, що Путін утримував двох собак разом із колишньою дружиною Людмилою. Це були два пуделя — Тося і Родео. Після розлучення домашні тварини залишилися у Людмили Путіної.

Фото з мережі

У 2000 році очільник Кремля отримав собаку в подарунок на той час від голови МНС Росії Сергія Шойгу. Це був чорний лабрадор, який жив у рятувальному кінологічному центрі відомства. Цуценя називали Конні. Путін брав собаку на ділові зустрічі з міжнародними партнерами.

У 2007 році Путін взяв лабрадора на ділову зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Сочі. З'ясувалось, що політикиня боїться собак, водночас диктатор сказав, що він цього не знав.

Фото з мережі

Згодом у собаки з'явилися цуценята, і політик почав їх роздавати. Одного з них віддали пенсіонеру з Ростовської області Олексію Білевцю, іншого – 6-річній дівчинці зі Смоленська. Ще двох собачок Путін подарував очільнику Австрії Томасу Клестилю. Від імені Конні випустили книгу "Оповідання Конні". Це книга з вивчення англійської мови для дітей. Собака прожила 15 років, і померла у 2014 році.

У 2010 році Путіну подарував каракачанську вівчарку очільник уряду Болгарії Бойко Борисов. Ім'я для собаки вибирали через конкурс. Так, йому дали прізвисько Баффі.

Російський диктатор отримував у подарунок цуценя породи акіта-іну. Його дав Путіну голова північної японської префектури Акіта Норіхіса Сатаке. Це був подарунок за те, що Росія допомагала Японії боротися з наслідками цунамі у 2011 році. Путін назвав собаку Юме, що з японської перекладається як "мрія". Тоді як очільник Кремля подарував японському губернатору сибірського кота на прізвисько Мир. До речі, він помер у грудні 2024 року.

Фото з мережі

У 2017 році напередодні саміту очільників СНД у Сочі диктатор отримав алабая, якого назвали Вірний. Його подарував політику на день народження очільник Туркменії Гурбангули Бердимухамедов.

У 2019 році президент Сербії Александр Вучич подарував Путіну цуценя югославської вівчарки на прізвисько Паша. У тому ж році президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков подарував диктатору цуценя породи тайган на прізвисько Шерхан, у якому поєднуються риси хорта і вовкодава.

Фото з мережі

У 2024 році очільник КНДР Кім Чен Ин передав у презент Путіну 70 різних тварин. Серед них — африканський лев, бурі ведмеді, домашні яки, білі какаду, фазани і качки-мандаринки, а також двоє мисливських собак рідкісної породи пхунсан.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про палац Путіна в Геленджику з бункером. Він розташований на глибині 50 метрів.