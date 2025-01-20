Путін привітав Трампа та заговорив про мир в Україні

Путін сказав, що хоче миру, але лише довгострокового

Президент РФ Володимир Путін привітав новообраного президента США Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду та заявив про бажання почати переговори щодо ситуації в Україні.

Відповідну заяву він зробив у понеділок, 20 січня, під час засідання Ради безпеки РФ. "Ми готові до діалогу з новою американською адміністрацією та підтримки рівноправних відносин", — наголосив Путін.

За словами російського президента, кінцевою метою переговорів має стати не тимчасове припинення вогню, а встановлення тривалого миру. Путін також зазначив про необхідність враховувати "законні інтереси всіх народів регіону".

Він зазначив, що Москва нібито завжди була відкрита до співпраці з будь-якою американською адміністрацією, проте наполягає на рівноправному діалозі. Водночас він наголосив на важливості усунення "головної причини конфлікту в Україні", не уточнюючи, що саме мається на увазі.

Заява Путіна пролунала в день офіційної інавгурації 45-го президента США. Зустріч Ради безпеки РФ, на якій обговорювалися питання міжнародної політики та безпеки, тривала понад три години.

Раніше "Телеграф" також писав, що Трамп доручив організувати розмову з Путіним. Наразі неясно, чи була остаточно узгоджена дата розмови.