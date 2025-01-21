Пропагандист був у шлюбі 8 разів

Відомий пропагандист Дмитро Кисельов — не лише популярний в РФ телеведучий, але й ловелас. Відомо, що він був у шлюбі вісім разів і у нього є троє дітей. Одна із його дружин — англійка, а от теперішня обраниця путініста молодша за нього на 22 роки.

Лише свій восьмий шлюб зі жінкою, на ім’я Марія, пропагандист називає щасливим. Він триває вже майже 20 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про шосту дружину Дмитра Кисельова, яка є англійкою за походженням.

Відомо, що путініст був одружений вісім разів, а деякі з його шлюбів не протривали навіть і року. Саме таким був союз із Келлі Річдейл.

На початку кар’єри телеведучого Кисельов працював у Європі і мав співпрацю із закордонними телекомпаніями. У 1994 році він став ведучим шоу "Вікно в Європу" та отримав грант Єврокомісії на його створення. Цей проєкт був спрямований на підтримку демократії у РФ.

Саме тоді він і познайомився з Келлі Річдейл — вони разом працювали над проєктом "Вікно в Європу". Гроші від Європейської комісії отримала й обраниця Кисельова і з їх допомогою заснувала телекомпанію Prologue Productions.

Пара вирішила одружитися у 1998 році. Цей шлюб, як і більшість союзів пропагандиста, тривав менше року. Причини їхнього розлучення не відомі, але у мережі є інформація, щоб після розриву вони залишилися у натягнутих стосунках і не спілкувалися один з одним.

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