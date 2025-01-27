Начало проявляться чувство собственного величия: специалисты обратили внимание на изменения в почерке Путина

У президента РФ почерк "авторитарной личности"

Почерк является одним из способов выражения внутреннего мира человека. Владимир Путин, как лидер страны-агрессорки, более двух десятилетий влияющий на глобальную политику, вызывает немалый интерес у графологов — специалистов, анализирующих почерк, чтобы понять черты характера, эмоциональное состояние и личностные особенности.

В 1992 году Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Тогда он был задержан на паспортном контроле в аэропорту Борисполь и ему запретили въезд в Украину. Он написал письмо СБУ, в котором уверял в своей лояльности, заявляя, что осуждает убийство Степана Бандеры, поддерживает стремление Украины к демократии и является "давним другом" страны.

В 2021 году копию письма передали израильскому графологу Инессе Гольдберг для проверки, принадлежит ли почерк автору письма и нынешнему президенту России. Эксперт подтвердила, что почерки совпадают, но отметила, что структура личности автора претерпела значительные изменения.

Почерк Путина в 1992 году

Эксперт в почерке Путина увидела "авторитарную личность". Такие особенности характера, по ее словам, формируются вследствие психологического давления на ребенка — когда его наказывают за инициативу, лишают самостоятельности.

Почерк Путина в 1992 году

Таким людям присуще лицемерие "моралиста". Собственные поступки считают неприкосновенными для обсуждения, в то время как других строго осуждают, негативно реагируя на любые нестандартные или неприемлемые проявления поведения или иначе.

Изменение почерка Путина

Тогда, в письме 1992 года, почерк Путина был мелким, медленным и скромным, даже скованным. В более поздних образцах появились признаки импульсивности, бесконтрольности и растущего ощущения собственного величия. Заметно изменились размер, размашистость, наклон, а также стали более выразительными "короны" в верхней части букв "в".

Почерк Путина в 2000 году

Сохранились и даже обострились начальные черты: невротичность, граничащая с паранойей, подозрительность, склонность к конспирации, тотальное недоверие, вера в теории заговоров и предрассудки, а дружба, преданность или любовь, практически отсутствуют.

Почерк Путина в 2017 году

Также, по словам эксперта, судя по почерку, Путин боится смерти и не совершит самоубийства. А убеждать в чем-то такого человека нет смысла. Он не переживает за качество жизни людей и ее уровень, и никакие санкции его не остановят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые говорят о странном шествии Путина. По словам экспертов, у него продвижение "вооруженного стрелка".