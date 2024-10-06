Була конкуренткою "коханки Путіна" Кабаєвої: де зараз чемпіонка світу з художньої гімнастики Безсонова

Зараз чемпіонка не живе в Україні

Українські спортсмени гордо представляють нашу країну на міжнародному рівні. Водночас не менш важливо, яку громадянську позицію вони займають. Зокрема, здобувала численні перемоги для України абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова.

Ганна Безсонова досягла висот у професійному спорті й згодом завершила кар'єру. Чим вона займається зараз і чи висловлюється про війну — розповість "Телеграф".

Що відомо про Ганну Безсонову

Жінка народилась у Києві в 1984 році. Мама Ганни — чемпіонка світу з художньої гімнастики, а тато — ексфутболіст "Динамо". Тож не дивно, чому Безсонова з дитинства тяжіла до спорту, адже вона надихнулась прикладом своїх батьків. Змалечку почала займатися художньою гімнастикою з тренеркою Іриною Дерюгіною.

З 1999 року Ганна почала активно брати участь у різних змаганнях і досить швидко стала лідером збірної України. У 2003 році Безсонова здобула статус дворазової чемпіонки світу. Вона виконувала елементи з обручем під музику з балету "Лебедине озеро". Ще через рік настільки майстерно проявила себе у вправах з обручем, булавами та стрічкою, що стала триразовою чемпіонкою Європи.

Цікаво, що українка неодноразово конкурувала за першість з росіянкою Аліною Кабаєвою, яку називають коханкою диктатора Путіна.

Фото з мережі

На Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році Безсонова виборола "бронзу". Згодом виграла одразу 6 срібних медалей на чемпіонаті світу в Баку. У 2007 році киянка стала абсолютною чемпіонкою світу. Вона виконувала вправу з обручем під музичний супровід з української стрічки "Аврора". Глядачі в залі аплодували Безсоновій стоячи.

У 2008 році на Олімпіаді в Пекіні Ганна виборола бронзу. Через рік — взяла участь у чемпіонаті світу в Міе, де тричі виборола бронзові медалі та 1 раз — срібну. Нерідко виходила виступати в вбранні з національними мотивами під народні пісні.

Фото з мережі

У 2010 році Безсонова вирішила завершити свою спортивну кар'єру. Вона дала прощальний виступ на композицію Лари Фабіан — Je suis malade. Вболівальникам українка запам'яталась особливою вишуканістю та елегантністю, тож її називали The Queen of Elegance.

Після завершення спортивної кар'єри жінка працювала тренером з художньої гімнастики в Школі Дерюгіних. Також пробувала свої сили у спортивній журналістиці. Вона працювала кореспондентом телеканалу "Футбол" та була ведучою Євро-2012.

А ще спортсменка перемогла у шоу "Танцюю для тебе-3" разом з Олександром Лещенком. Також працювала шеф-редактором журналу Pink. Згодом стала лауреатом премії "Жінка III тисячоліття" в номінації "Рейтинг".

Де зараз Ганна Безсонова

Спортсменка висловлювалась, що спорт не може вважатися поза політикою та засудила вторгнення росіян. Вона розповіла, що регулярно відправляє гуманітарну допомогу українцям. Сама Безсонова проживає у США, а батьки залишилися в Україні, попри можливість виїхати за кордон. Тато продовжує роботу тренером у "Динамо", а мама допомагає українській збірній з художньої гімнастики.

Фото: Інстаграм Ганни Безсонової

Фото: Інстаграм Ганни Безсонової

Наразі Ганна проживає в Маямі разом з чоловіком і двома дітьми: старшому скоро виповниться 4 роки, а молодшому — 2. Чемпіонка веде непублічний спосіб життя і рідко поширює фото в інстаграмі. Зазвичай — це кадри її родини.

Фото: Інстаграм Ганни Безсонової

Фото: Інстаграм Ганни Безсонової

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