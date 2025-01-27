Дочка Путіна з’явиться на публіці у несподіваній ролі

Жінка стає дедалі публічнішою

Старша донька Володимира Путіна Марія Воронцова відвідає одну із російських шкіл. Туди вона приїде у складі делегації "одних із найкращих учених країни".

На це звернуло увагу "Агентство". В анонсі школи №33 у Ярославлі згадується лише ім’я Воронцової, яку представили як кандидата медичних наук, доцента кафедри внутрішніх хвороб, заступника декана факультету фундаментальної медицини Московського держуніверситету, члена Вченої ради МДУ.

Зазначається, що це перший випадок, коли донька Путіна відвідує відкрито захід подібного рівня. Це може говорити, що жінки стають публічнішими.

"Візит представників факультету фундаментальної медицини МДУ — чудовий шанс познайомитися з тим, до чого належить готуватися і чого навчатися в одному з найкращих вишів країни", — повідомили у школі.

Школа №33 є однією з найкращих шкіл Росії та ледь не потрапляє до топ-100. І для неї це не перший візит російських вчених.

До останнього часу дочки Путіна особливо не "світилися" на публіці. Однак у 2024 році їх дедалі частіше почали запрошувати на публічні заходи. Наприклад, у червні Марія Воронцова та Катерина Тихонова виступили на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.