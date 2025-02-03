Покушение на Саркисяна: взрыв в Москве был делом рук СБУ, - источники

Информация о состоянии Саркисяна расходится

За покушением криминального авторитета из Донецкой области Армена "Горловского" Саркисяна в Москве стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Однако в данный момент все еще нет точной информации, жив ли он или был ликвидирован в результате взрыва в ЖК "Алые Паруса" 3 февраля.

Об этом "Телеграф" сообщает, ссылаясь на собственные источники. Подробности этого происшествия устанавливаются.

Отметим, что в разных пабликах информация о Саркисяне после инцидента в ЖК разная. Так, к примеру, некоторые заявляют, что Армен Саркисян погиб.

В то же время Telegram-канал Mash пишет, что он в реанимации в тяжёлом состоянии, и якобы за его жизнь борются врачи.

Также известно, что в ходе взрыва пострадал охранник Саркисяна Олег Касперович. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии. К слову, 49-летний Касперович находился в базе "Миротворца".

Предыстория

Днем 3 февраля в элитном ЖК "Алые Паруса" в Москве прогремели взрыв, предварительно, в холле здания. Это была граната или самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия, как утверждает ряд СМИ, погиб Армен Саркисян. Другие же пишут, что он в реанимации. Также есть как минимум пять пострадавших.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об Армене Саркисяне. Отметим, что в прошлом году Служба безопасности Украины (СБУ) вручила подозрение за пособничество государству-агрессору.