Діти залишаться без "няня": відомого виробника продукції вирішили приватизувати

"Вінницяпобутхім" хочуть продати швидко і дорого

Фахівці Фонду державного майна України (ФДМУ) активно працюють над підготовкою до приватизації підприємства "Вінницяпобутхім", яке виробляє товари побутової хімії та дитячої косметики під відомими брендами "Вухатий нянь", "Sarma", "Лотос".

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомила в. голови ФДМУ Іванна Смачило. Наразі фахівці Фонду проводять підготовку цього підприємства до відкритого аукціону.

За словами самої Іванни Смачило, протягом одного-двох місяців "Вінницяпобутхім" буде виставлено на відкритий конкурс. На сьогоднішній день вже вдалося зняти частину арештів із цієї компанії, а також отримати узгодження більшості міністерств для включення підприємства до переліку об’єктів великої приватизації.

"Наш пріоритет — продати "Вінницяпобутхім" швидко і дорого", — сказала Іванна Смачило.

Раніше ПрАТ "Вінницяпобутхім" належало російській компанії "Невська косметика", власником якої є громадянин РФ. На цьому підприємстві виробляли дитячу косметику та побутову хімію "Вухатий нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Містер Чістер" та інше.

У липні 2022 року активи компанії були заарештовані та передані в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Під арешт потрапили земельні ділянки, торгові марки та кошти на банківських рахунках.

АРМА призначила керуючим активів ТОВ "Крайтекс-Сервіс", що належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику (співвласники мережі магазинів Eva та Varus). Компанія у липні 2023 р. відновила виробництво продукції під брендом "Sarma" та іншими торговими марками. Це рішення оскаржили, проте компанія все ж таки змогла відстояти свої права на управління активами.

У червні минулого року Міністерство юстиції України ініціювало передачу "Вінницяпобутхім" у власність держави. А вже у липні 2024 р. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про націоналізацію підприємства.

Фонд держмайна має розірвати договір із попереднім керуючим, оскільки юридичних підстав для продовження співробітництва немає. Однак у АРМА зазначають, що зупинення чинного договору управління може призвести до повного припинення роботи цього підприємства.

Очікується, що приватизація підприємства "Вінницяпобутхім" приверне увагу як вітчизняних, так і міжнародних інвесторів, адже підприємство має значний виробничий потенціал і відомі бренди на українському ринку.

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