Дети останутся без "няня": известного производителя продукции решили приватизировать

"Винницабытхим" хотят продать быстро и дорого

Специалисты Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) активно работают над подготовкой к приватизации предприятия "Винницабытхим", производящего товары бытовой химии и детской косметики под известными брендами "Ушастый нянь", "Sarma" и "Лотос".

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило. Специалисты Фонда проводят подготовку этого предприятия к открытому аукциону.

По словам самой Иванны Смачило, в течение одного-двух месяцев "Винницабытхим" будет выставлен на открытый конкурс. На сегодняшний день уже удалось снять часть арестов с этой компании, а также получить согласование большинства министерств для включения предприятия в перечень объектов большой приватизации.

"Наш приоритет — продать "Винницабытхим" быстро и дорого", — сказала Иванна Смачило.

Ранее ЧАО "Винницабытхим" принадлежало российской компании "Невская косметика", владельцем которой является гражданин РФ. На этом предприятии производили детскую косметику и бытовую химию "Ушастый нянь", гели и порошки "Sarma", бытовую химию "Мистер Чистер" и прочее.

В июле 2022 года активы компании были арестованы и переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Под арест попали земельные участки, торговые марки и средства на банковских счетах.

АРМА назначила управляющим активов ООО "Крайтекс-Сервис", принадлежащее Руслану Шостаку и Валерию Киптику (совладельцы сети магазинов Eva и Varus). Компания в июле 2023 г. возобновила производство продукции под брендом "Sarma" и другими торговыми марками. Это решение обжаловали, однако компания все же смогла отстоять свои права на управление активами.

В июне прошлого года Министерство юстиции Украины инициировало передачу "Винницабытхим" в собственность государства. А уже в июле 2024 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о национализации предприятия.

Фонд госимущества должен расторгнуть договор с предыдущим управляющим, поскольку юридических оснований для продолжения сотрудничества нет. Однако в АРМА отмечают, что остановка действующего договора управления может привести к полному прекращению работы данного предприятия.

Ожидается, что приватизация предприятия "Винницабытхим" привлечет внимание как отечественных, так и международных инвесторов, ведь предприятие имеет значительный производственный потенциал и известные бренды на украинском рынке.

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