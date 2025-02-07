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Не іноземна ППО? Чим ЗСУ могли збити КАБ у Запоріжжі, розповів офіцер

Автор
Тетяна Крутякова ,
Дата публікації
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Автор
ЗСУ збили роську КАБ Новина оновлена 07 лютого 2025, 15:48
ЗСУ збили роську КАБ. Фото Колаж "Телеграф"

Не тільки іноземне озброєння здатне на це

Збиття українськими військовими керованої авіаційної бомби (КАБ) викликає багато питань, зокрема яка саме зброя на це здатна і чи дійсно це вітчизняна розробка.

Як зазначив "Телеграфу" колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, у цьому питанні говорити про один вид зброї не дуже коректно.

"Тривалий час йдуть розробки зброї, яка успішно могла б перехоплювати керовані бомби та ракети. Адже для застосування закордонного озброєння слід удосконалювати РЕБ", — каже Храпчинський.

За його словами, цю КАБ ймовірніше було збито саме українською розробкою. Адже іноземна зброя, хоча може це робити, нею важко збивати КАБи. Для якісної роботи слід правильно працювати з РЕБ, що в перспективі швидкості та виживання не завжди можливо.

"Якщо ми говоримо про українську розробку, тут може бути і щось лазерне, чи просто новітня зброя. З іноземних збивати КАБи можуть зенітна САУ Gepard, IRIS-T, SAMP-Т", — пояснює колишній офіцер.

Він додає, що українці вже тривалий час працюють над зброєю, яка успішно збивала б КАБИ, і вже кілька разів її тестували і використовували. Тому наразі можна вже говори про запуск серійного виробництва для захисту українських міст. Проте це збиття над Запоріжжям отримало чималий розголос і викликало багато питань. Втім розповісти усі подробиці події Храпчинський не може, адже більшість інформації секретна.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримала дозвіл на удари вглиб всієї РФ, але з цим можуть бути проблеми.

Теги:
#Повітряні Сили #ЗСУ #Збили #КАБ