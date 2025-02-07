Не іноземна ППО? Чим ЗСУ могли збити КАБ у Запоріжжі, розповів офіцер

Не тільки іноземне озброєння здатне на це

Збиття українськими військовими керованої авіаційної бомби (КАБ) викликає багато питань, зокрема яка саме зброя на це здатна і чи дійсно це вітчизняна розробка.

Як зазначив "Телеграфу" колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, у цьому питанні говорити про один вид зброї не дуже коректно.

"Тривалий час йдуть розробки зброї, яка успішно могла б перехоплювати керовані бомби та ракети. Адже для застосування закордонного озброєння слід удосконалювати РЕБ", — каже Храпчинський.

За його словами, цю КАБ ймовірніше було збито саме українською розробкою. Адже іноземна зброя, хоча може це робити, нею важко збивати КАБи. Для якісної роботи слід правильно працювати з РЕБ, що в перспективі швидкості та виживання не завжди можливо.

"Якщо ми говоримо про українську розробку, тут може бути і щось лазерне, чи просто новітня зброя. З іноземних збивати КАБи можуть зенітна САУ Gepard, IRIS-T, SAMP-Т", — пояснює колишній офіцер.

Він додає, що українці вже тривалий час працюють над зброєю, яка успішно збивала б КАБИ, і вже кілька разів її тестували і використовували. Тому наразі можна вже говори про запуск серійного виробництва для захисту українських міст. Проте це збиття над Запоріжжям отримало чималий розголос і викликало багато питань. Втім розповісти усі подробиці події Храпчинський не може, адже більшість інформації секретна.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримала дозвіл на удари вглиб всієї РФ, але з цим можуть бути проблеми.