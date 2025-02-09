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Пролунали вибухи: у порту Ленінградської області тоне танкер з десятками тонн мазуту (карта)

Автор
Євген Устименко
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Судно "Koala" перевозило мазут Новина оновлена 09 лютого 2025, 13:41
Судно "Koala" перевозило мазут. Фото Колаж "Телеграфу"

Повідомляється, що на борту танкера нібито стався вибух

У неділю, 9 лютого, стало відомо, що в порту Усть-Луги Ленінградської області Росії став тонути танкер Koala зі 130 000 тонн мазуту на борту.

Про це повідомив Telegram-канал Baza. За попередніми даними, на борту танкера нібито стався вибух. Це сталося у машинному відділенні — після цього судно почало наповнюватись водою. Екіпаж зміг вибратися на берег.

Джерело: t.me/drozdenko_au_lo
Джерело: t.me/drozdenko_au_lo

Також повідомляється, що це судно ходить під прапором Антигуа та Барбуди. На його борту перебували громадяни Росії, Грузії та Індонезії.

Порт Усть-Луга розташований у Кінгісепському районі на заході Ленінградської області.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що танкер пришвартований біля причалу, постраждалих немає, а загрози розливу нафтопродуктів немає.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, біля Сахаліну китайське судно "Анг Янг-2" зазнало аварії. Це сталося 9 лютого поблизу російського порту Невельськ.

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#Росія #Танкер #Ленінградська область #Фото #Карти #Мазут