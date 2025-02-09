Пролунали вибухи: у порту Ленінградської області тоне танкер з десятками тонн мазуту (карта)

Повідомляється, що на борту танкера нібито стався вибух

У неділю, 9 лютого, стало відомо, що в порту Усть-Луги Ленінградської області Росії став тонути танкер Koala зі 130 000 тонн мазуту на борту.

Про це повідомив Telegram-канал Baza. За попередніми даними, на борту танкера нібито стався вибух. Це сталося у машинному відділенні — після цього судно почало наповнюватись водою. Екіпаж зміг вибратися на берег.

Також повідомляється, що це судно ходить під прапором Антигуа та Барбуди. На його борту перебували громадяни Росії, Грузії та Індонезії.

Порт Усть-Луга розташований у Кінгісепському районі на заході Ленінградської області.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що танкер пришвартований біля причалу, постраждалих немає, а загрози розливу нафтопродуктів немає.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, біля Сахаліну китайське судно "Анг Янг-2" зазнало аварії. Це сталося 9 лютого поблизу російського порту Невельськ.