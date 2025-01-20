Святкують інавгурацію? Дрони атакували два регіони Росії, палає нафтобаза (фото, відео)

Цю нафтобазу лише кілька днів як загасили

У час, коли у Вашингтоні відбувалася церемонія інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США, до Росії знову завітали невідомі безпілотники. Одразу два російських регіони зазнали атак. Йдеться про Ростовську та Воронезьку області.

Місцеві мешканці Ліскінського району повідомляють про серію вибухів. За інформацією від російських офіційних джерел, системи ППО, як завжди, все збили. Повідомляється про ліквідацію кількох безпілотників.

Один із дронів влучив у нафтобазу на території Воронезької області, що спричинило масштабне загоряння. На опублікованих у соціальних мережах відеокадрах видно момент влучання БПЛА та подальше займання об'єкта, хоч місцева влада стверджує лише про потрапляння уламків.

Паралельно з цим, на півночі Ростовської області також зафіксували активність БПЛА. Очевидці діляться в соціальних мережах відеозаписами звуків вибухів.

Щодо нафтобази, то російські рятувальники наразі не можуть розпочати гасіння пожежі через міркування безпеки. Втім, місцева влада запевняє, що загрози для цивільного населення немає. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.

Де розташована нафтобаза в Воронезькій області

Примітно, що ця нафтобаза у Лисках зазнає атаки повторно — минула атака була 15 січня. Як раніше писав "Телеграф", тоді пожежу гасили понад добу. Місцева влада підтвердила факт нового загоряння та падіння уламків на території об'єкта.