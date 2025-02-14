Син не приховує спорідненості з маніяком, а донька перебуває у тіні: як склалася доля дружини та дітей Чикатило

Чикатило з особливою жорстокістю вбив не менше 43 людей

Рівно 31 рік тому, 14 лютого 1994 року, був страчений один із найжорстокіших маніяків СРСР Андрій Чикатило. Чоловік, який вів нічим не примітний спосіб життя та виховував двох дітей, виявився чудовиськом, яке вбило понад 40 людей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалося життя родичів серійного вбивці після його розстрілу. У нього залишилася дружина Феодосія, яка спочатку не вірила у винність чоловіка, а також дочка Людмила та син Юрій.

Дружина Чикатило Феодосія Одначова

У 1962 році сестра Чикатило Таня познайомила його зі своєю подругою Феодосією, яка сподобалася чоловікові й через рік він покликав її заміж. Свою дружину маніяк ласкаво називав "Фенечка".

Андрій Чикатило зі своєю дружиною Феодосією

Інтимне життя у них не складалося, але у 1965 році Феодосія народила йому дочку Людмилу, а через три роки у них з’явився син Юрій. А на початку 80-х років Чикатило заявив дружині, що є імпотентом і перестав виконувати подружній обов’язок.

У Андрія Чикатило народилася дочка та син

Таке рішення влаштувало Феодосію, оскільки Андрій не мав шкідливих звичок, не витрачав зарплати та відкладав гроші, щоб купити "Москвич". Дружина запевняла, що не знала про жорстокі вбивства, які чинив її благовірний, хоча ходили чутки, що вона могла бути його спільницею.

Феодосію не бентежив той факт, що Чикатило звільнили зі школи-інтернату за сексуальні домагання до учнів, як і те, що він часто став пропадати й пізно з’являтися вдома. На одязі Андрія вона помічала сліди грози та бруд, але вірила його відмовкам.

У те, що вона жила 27 років із чудовиськом, Феодосія повірила лише тоді, коли побачила відеокадри, на яких її чоловік показував слідству місце поховання розчленованого хлопчика. Дружина одразу зреклася Чикатило.

Дружина Феодосія спочатку не вірила у звинувачення чоловіка

Розуміючи, що родичі вбитих людей прагнутимуть помсти, Феодосія забрала сина, звільнилася з улюбленої роботи, змінила документи та поїхала до Харкова, де мешкала її донька Людмила. У суд, коли Чикатило оголошували вирок, родичі не прийшли.

У Харкові дружина Чикатило працювала реалізатором на одному з ринків та допомагала дочці виховувати онуків. У 2005 році вона померла.

Дочка Людмила

Відомо, що дочка Чикатило, якого прозвали "ростовським чудовиськом", рано вийшла заміж, змінила прізвище та почала жити у Харкові. Від батька вона назавжди зреклася після того, як Чикатило почав домагатися онука, якого Людмила залишила в них на ніч. Хлопчик розповів усе мамі та бабусі, але Феодосія намагалася зам’яти цей скандал.

Дочка Чикатило Людмила

Проте дочка прихистила у себе маму та брата, коли вони вирішили тікати з Росії. У 1990 році Людмила знову вийшла заміж, ще раз змінила прізвище та народила дочку. Жінка веде закритий спосіб життя та не спілкується з представниками ЗМІ.

Дочка зреклася батька і перестала з ним спілкуватися

Син Юрій

У дитинстві Юрій ріс спокійним та зразковим хлопчиком, але все змінилося, коли він повернувся після служби в Афганістані. В одному з боїв Юрій Чикатило отримав поранення та став більш агресивним.

Ще до арешту батька-маніяка Юрій ступив на доріжку криміналу. Він вкрав у торговців партію годинників, за що отримав умовний термін. Він з матір’ю спочатку жив у Харкові, потім повернувся до Ростовської області та зайнявся рекетом. Свою спорідненість із батьком він використав, щоб залякати конкурентів.

Син Чикатило Юрій

У програмі "Говоримо та показуємо" Юрій заявив, що сидів у в’язниці за вимагання та крадіжку державного майна. Загалом за ґратами він провів 12 років та 8 місяців. Також одна з дівчат звинувачувала його у зґвалтуванні, але згодом відмовилася від своїх слів.

Юрій Чикатило не вірить у провину батька і пишається спорідненістю з ним

При цьому Юрієві вдалося побудувати особисте життя. У 90-ті роки він одружився та взяв прізвище дружини Мірошниченко. Незабаром у них народився хлопчик, якого Юрій назвав на честь батька Андрієм та заявляв, що його батько ні в чому не винен, бо був дуже доброю людиною.

Як зараз виглядає син Чикатило

З наступною дружиною син Чикатило познайомився через свою сестру й одразу зізнався їй, що є родичем серійного вбивці. Жінка спочатку не повірила, а потім вирішила, що цей факт не має жодного значення. У цивільному шлюбі вона подарувала Юрієві двох дітей. За останньою інформацією, разом із коханою він жив на околиці Харкова, хоча мріяв повернутися до Ростовської області.

Цивільна дружина Юрія Чикатило

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