Українського маніяка могли спіймати, якби не "Паша Мерседес": як таємниця сповіді призвела до серії жорстоких убивств

Священнослужитель відмовився здати вбивцю

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь (відомий у народі як "Паша Мерседес"), якого підозрюють у виправданні агресії Росії та розпалюванні релігійної ворожнечі, свого часу відпустив гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку. Після цього останній скоїв ще кілька вбивств.

Про це Павло зізнався у 2021 році в інтерв’ю українській телеведучій та дружині зрадника Віктора Медведчука Оксані Марченко у проєкт "Паломниця". Він розповів, що відпускав гріхи Онопрієнко до того, як його затримали правоохоронці.

За словами митрополита, маніяк зізнався, що скоїв вбивство. При цьому Онопрієнко закликав священника здати його міліції, проте той не став цього робити.

"Була така людина, яка вбила 56 людей. Вона вже померла. Він прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і каже: "Я вбив". Я кажу: "Ну, усвідом". Він: "Заявляй на мене, йди в міліцію". Я говорю: "Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета — привести вас до покаяння", — розповів Павло.

Митрополит Павло Лебідь

Також він зазначив, що Онопрієнко під час допитів згадував його ім’я. Маніяк розповів, що Павло його попереджав, що якщо він вчинить ще одне вбивство, його затримають.

"І коли він тягнув 28-річну дівчину за будинок, тримаючи ножа біля шиї (…) і коли його взяли, він сказав на суді: "Павло казав, що якщо я вчиню ще вбивства, то попадуся. Ось це мені в житті запам’яталося", — сказав митрополит.

Хто такий Анатолій Онопрієнко

Це український серійний маніяк. У період з 1989 по 1996 роки він убив 52 особи. Серед його жертв було 11 дітей. Також є велика кількість інкримінованих йому вбивств, але їх не вдалося довести.

1996 року його затримали. Спочатку йому загрожувала смертна кара, але потім вирок замінили на довічне ув’язнення. У 2013 році Онопрієнко помер від серцевої недостатності у в'язниці.

Анатолій Онопрієнко

Достеменно невідомо, чому саме Онопрієнко почав убивати. На допитах та під час судових слухань він часто розповідав про "голоси", які давали йому завдання. За жорстокістю він, за деякими джерелами, є найжорстокішим маніяком XX століття.

Нагадаємо, митрополита Павла затримали у 2023 році, але він пробув за ґратами менш як місяць. За нього внесли заставу 33 млн грн.

СБУ у жовтні 2023 року направила до суду справу, за якою митрополит звинувачується за двома статтями. Це ч. 2 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене посадовцем повторно) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Росії проти України, скоєне посадовцем повторно). У квітні 2024 року з нього зняли електронний браслет.