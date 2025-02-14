Сын не скрывает родства с маньяком, а дочь находится в тени: как сложилась судьба жены и детей Чикатило

Чикатило с особой жестокостью убил не менее 43 людей

Ровно 31 год назад, 14 февраля 1994 года, был казнен один из самых жестоких маньяков СССР Андрей Чикатило. Мужчина, который вел ничем не примечательный образ жизни и воспитывал двоих детей, оказался чудовищем, убившим более 40 человек.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась жизнь родственников серийного убийцы после его расстрела. У него осталась жена Феодосия, которая поначалу не верила в виновность мужа, а также дочь Людмила и сын Юрий.

Жена Чикатило Феодосия Одначева

В 1962-м годе сестра Чикатило Таня познакомила его со своей подругой Феодосией, которая приглянулась мужчине и через год он позвал ее замуж. Свою жену маньяк ласково называл "Фенечка".

Андрей Чикатило со своей супругой Феодосией

Интимная жизнь у них не складывалась, но в 1965 году Феодосия родила ему дочь Людмилу, а через три года у них появился сын Юрий. А к началу 80-х годов Чикатило заявил жене, что является импотентом и перестал выполнять супружеский долг.

У Андрея Чикатило родилась дочь и сын

Такое решение устроило Феодосию, поскольку Андрей не имел вредных привычек, не тратил зарплату и откладывал деньги, чтобы купить "Москвич". Жена уверяла, что не знала о жестоких убийствах, которые совершал ее благоверный, хотя ходили слухи, что она могла быть его сообщницей.

Феодосию не смущал тот факт, что Чикатило уволили из школы-интерната за сексуальные домогательства к ученикам, как и то, что он часто стал пропадать и поздно появляться дома. На одежде Андрея она замечала следы грози и грязь, но верила его отговоркам.

В том, что она жила 27 лет с чудовищем, Феодосия поверила лишь тогда, когда увидела видеокадры, на которых ее муж показывал следствию место захоронения расчлененного мальчика. Жена сразу отреклась от Чикатило.

Жена Феодосия поначалу не верила в обвинения мужа

Понимая, что родственники убитых людей будут жаждать мести, Феодосия забрала сына, уволилась из любимой работы, сменила документы и уехала в Харьков, где жила ее дочь Людмила. На приговоре семьи маньяка не было.

В Харькове жена Чикатило работала реализатором на одном из рынков и помогала дочери воспитывать внуков. В 2005 году она скончалась.

Дочь Людмила

Известно, что дочь Чикатило, которого прозвали "ростовским потрошителем", рано вышла замуж, сменила фамилию и стала жить в Харькове. От отца она навсегда отреклась после того, как Чикатило начал тискать внука, которого Людмила оставила у них на ночь. Мальчик рассказал все маме и бабушке, но Феодосия старалась замять этот скандал.

Дочь Чикатило Людмила

Однако дочь приютила у себя маму и брата, когда они решили бежать из России. В 1990 году Людмила снова вышла замуж, еще раз сменила фамилию и родила дочь. Женщина ведет закрытый образ жизни и не общается с представителями СМИ.

Дочь отреклась от отца и перестала с ним общаться

Сын Юрий

В детстве Юрий рос спокойным и примерным мальчиком, но все изменилось, когда он вернулся после службы в Афганистане. В одном из боев Юрий Чикатило получил ранение и стал более агрессивным.

Еще до ареста своего отца-маньяка Юрий ступил на дорожку криминала. Он украл у торговцев партию часов, за что получил условный срок. Он с матерью сначала жил в Харькове, затем вернулся в Ростовскую область и занялся рэкетом. Свое родством с отцом он использовал, чтобы устрашить конкурентов.

Сын Чикатило Юрий

В программе "Говорим и показываем" Юрий заявил, что сидел в тюрьме за вымогательство и кражу государственного имущества. В общей сложности за решеткой он провел 12 лет и 8 месяцев. Также одна из девушек обвиняла его в изнасиловании, но потом отказалась от своих слов.

Юрий Чикатило не верит в вину отца и гордится родством с ним

При этом Юрию удалось построить личную жизнь. В 90-е годы он женился и взял фамилию супруги Мирошниченко. Вскоре у них родился мальчик, которого Юрий назвал в честь отца Андреем и заявлял, что его отец ни в чем не виноват, поскольку был очень добрым человеком.

Как сейчас выглядит сын Чикатило

Со следующей женой сын Чикатило познакомился через свою сестру и сразу признался ей, что является родственником серийного убийцы. Женщина сначала не поверила, а потом решила, что этот факт не имеет никакого значения. В гражданском браке она подарила Юрию двоих детей. По последней информации, вместе с возлюбленной он жил на окраине Харькове, хотя мечтал вернуться в Ростовскую область.

Гражданская жена Юрия Чикатило

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