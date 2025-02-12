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"Все круто замішано". Український історик дав визначення "руского міра"

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Чимало росіян мріють про відновлення імперії Новина оновлена 12 лютого 2025, 14:59
Чимало росіян мріють про відновлення імперії. Фото Відкриті джерела

В єдиних ідеологіях зайвим елементам нема місця, але тільки не в кремлівській пропаганді

Пропагована Кремлем ідеологічна доктрина "руского міра" є мішаниною авторитарної імперіалістичної політичної ідеології, історії, філософії та релігії. При цьому громадяни РФ, які поділяють його ідеї, — не вбачають суперечностей у ньому.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця. Він пояснив, чому концепцію "руского міра" поділяє не лише влада, а й пересічні росіяни.

Більше читайте в публікації: "Велич пре з усіх щілин: історик Віталій Дрібниця про три міфи росіян щодо самих себе, Путіна і Третю світову".

— У нас багато хто досліджує це питання і навіть є відповідні законодавчі акти, які говорять про ідеологію "руского міра". Це певний симбіоз нацистських поглядів, тоталітаризму (практики і теорії). Він перетинається з російським шовінізмом і пам'яттю про начебто тисячолітню Росію, — каже історик.

За його словами, все це круто замішано на псевдоправослав’ї, тому що назвати ту церкву православною в релігійному плані мало хто може.

— Там навіть присутні якісь ліберальні речі. Тобто багато компонентів. І цим вже займаються історики професійно, коли розкладають по поличках, що вони потягнули з нацизму, що — із загальнототалітарної ідеології, що — з традиційних цінностей XVI-XVIII століття. Це не єдина ідеологія. Лібералізм, нацизм, комунізм — достатньо єдині ідеології, де зайвим елементам фактично нема місця. А тут поєднується якесь православ'я зі зневагою до іншої релігії, — додає блогер.

На його думку, ця доктрина зручна і режиму, і населенню

— Населення перебуває в полоні міфів, і ці міфи інколи протирічать один одному. Але в уяві росіян ці міфи якимось чином об'єднуються. Ну, і я ж спілкуюся не з державними посадовцями. Я спілкуюся з середньостатистичним і трошки нижче росіянином, — розповів Віталій Дрібниця.

Нагадаємо, раніше він назвав п’ять причин, чому українці повірили російській пропаганді.

Теги:
#Пропаганда #Ідеологія #Історик #Руський мір