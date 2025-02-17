Россиян переполошил "ведьмин" магазин с украинскими книжками: пришлось срочно звать полицию (видео)

Владельцу грозит статья за "оскорбление чувств верующих"

Россиян переполошило существование магазина "Ведьмин путь", в котором продавались товары с эзотерической атрибутикой. Специфический магазинчик нашли в Москве.

Соответствующее сообщение распространили российский пропагандистский канал SHOT. Отмечается, что на работу заведения пожаловалась проправительственная организация религиозных фанатиков "Движение "Сорок сороков", которая разделяет убеждения православного фундаментализма.

Очевидно, что ассортимент настолько впечатлил хрупкую психику "активистов", что они срочно затребовали поддержку инквизиции. То есть полицейских.

Отмечается, что в магазине продавали свечи в виде частей тела, сосуды для зелий, пентаграммы и другие предметы, которые хорошо бы вписались в антураж готической фотосессии.

В тексте сообщения говорится, что в магазинчике нашли "фигурки дьяволов и бесов", хотя на кадрах показаны персонажи древнегреческой мифологии. Также "посетителей" очень вдохновили свечи в форме мужских половых органов.

Отдельно упоминается наличие в продаже литературы по "оккультизму и черной магии". Впрочем, на видео попало обычное популярное чтиво о картах таро, астрологии и прочей эзотерике. Хотя, наверное, больше всего активистов переполошило то, что одна из книг была напечатана в Харькове.

"Правозащитники будут добиваться закрытия лавки и привлечения хозяина по статье об оскорблении чувств верующих и за продажу порнографических предметов в виде мужского полового органа", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, крымская коллаборантка Наталья Поклонская, более известная в сети как "няш-мяш" ударилась в язычество. После чего в РПЦ назвали ее "сатанисткой".