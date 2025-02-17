У Росії зеків зі "Шторм Z" прирівняють до "учасників СВО" з відповідними пільгами

Ініціативу вже подано до уряду

У Росії штурмовикам "Шторм Z" хочуть надати пільги як звичайним бійцям "СВО", а також посвідчення учасників бойових дій. З моменту створення цього формування його солдати не мали навіть статусу учасників "СВО", адже здебільшого до нього входили в'язні.

Про це розповіла заступниця міністра оборони РФ, голова фонду "Захисники Вітчизни" Анна Цивільєва. Наразі цю ініціативу розглядає уряд.

"Фонд "Захисники Вітчизни" розробив пропозиції щодо видачі статусу учасника "СВО" бійцям формування "Шторм Z", які уклали контракт із Міноборони РФ з 1 січня по 1 вересня 2023 року", — сказала вона.

Сама ж Цивільєва підтвердила, що на бійців формування "Шторм Z" з моменту його створення не поширювались будь-які "заходи підтримки". Ймовірно, це пов'язано з їх судимостями.

"Вони навіть не могли отримати посвідчення ветерана бойових дій. Зараз намагаємося інтегрувати їх у ветеранську спільноту", — сказала вона.

Зауважимо, що "Шторм Z" — це низка штрафних військових частин, створених Міноборони РФ у квітні 2023 року з "особливого контингенту". Зокрема, йдеться про засуджених осіб, які перебували в тюрмах чи колоніях. Саме тому бійці "Шторм Z" і не мали навіть посвідчення військового.

Нагадаємо, 18 лютого мають відбутись переговори делегацій США та Росії в Саудівській Аравії. На них будуть обговорювати досягнення можливої угоди про припинення війни в Україні.

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