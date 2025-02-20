Має зброю і геополітичний інтерес. Хто проти поділу світу між Трампом і Путіним

Є світова сила, не згодна, що Україну та Європу залишили за бортом великої політики

Європа поки не може надати Україні ні масштабну фінансову допомогу, ні військовий контингент, ні озброєння та боєприпаси, тому що не має вільних запасів. А єдина країна, яка на сьогодні фізично має ще історичні запаси боєприпасів — це Сполучені Штати Америки, які про щось домовляються із Росією.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, чому слід критично сприймати заяви Європи про надання допомоги Україні.

За його словами, все виглядає так, що всі проблеми будуть вирішені за спиною не тільки України, а й Європи, і американці з росіянами поставлять Київ і Брюссель перед доконаним фактом. Однак є ще один гравець, про якого мало говорять, хоча ми вже побачили перші рухи президента України в його напрямку. Він має достатні запаси зброї і реально готовий вплинути на процес встановлення миру в Україні.

— Це гравець, не в геополітичних інтересах якого домовленість між росіянами і американцями за спиною Європейського Союзу. Це — Китай. І поведінка Трампа (угодовства з Росією. – Ред.) може кинути Європу в обійми Китаю. Це 100%, — каже економіст. — У мене таке відчуття, що Трамп не розуміє цих ризиків. Бо його поведінка на сьогодні для європейців вкрай принизлива.

Експерт пояснив, що війна — це гроші і час, який слід витратити на виробництво зброї. Однак Європа згаяла час і поки не готова знайти кошти на переозброєння. При цьому Олег Пендзин висловив упевненість, що 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде прийнятий до 24 лютого, після чого ми побачимо величезну купу хейту з боку Дональда Трампа, який вважає, що має особливо теплі стосунки з Путіним.

Нагадаємо, раніше економіст пояснив "Телеграфу", де Європа візьме 700 млрд євро на допомогу Україні.