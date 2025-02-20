Трамп хоче усунути Зеленського? Чому в США проти українського президента, - The Economist

Трамп затягує Україну в російську пастку

Гучні заяви президента США Дональда Трампа можуть свідчити про те, що він хоче усунути очільника України Володимира Зеленського. Адже вважає його "незручним" для досягнення миру.

Про це пише The Economist. Зазначається, що Трамп не хоче виборів в Україні, насправді він прагне "усунути Зеленського від влади".

Одним з важелів впливу на Україну буде маніпуляція урізанням чи припиненням військової допомоги. До того Трамп може відключити ЗСУ від даних розвідки та Starlink.

За словами одного зі співрозмовників видання, усі розуміли, що з початку президентства Трампа двері представників України у Вашингтоні були зачинені.

"Ми розуміли, до якого рівня російські наративи закріпилися в Америці", — каже джерело.

Натомість українські депутати додають, що вже зараз у Раді з'являється розуміння про можливість голосування за принизливу угоду про припинення вогню. В Україні чимало чиновників бачать, що Трамп повторює російські наративи і затягує Україну у пастку: припинення вогню без гарантій безпеки та негайні вибори, які зруйнують українську єдність.

"Схоже, Трамп хоче позбутися пана Зеленського, який йому ніколи не подобався і який, на його думку, є складним, — каже колишній дипломат. — Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського".

Однак намагання Трампа якмога швидше завершити війну приведуть до неприйнятної пропозиції України, з якої Зеленському прийдеться вести переговори.

"На відміну від містера Трампа, український президент не розкривав своїх червоних ліній. Готовність сидіти з "вбивцею" (під яким він мав на увазі пана Путіна) є достатнім компромісом. Але Зеленський уже дав зрозуміти, що не погодиться ні на припинення вогню без гарантій безпеки, ні на будь-яку угоду, укладену за його спиною", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент США Трамп висуває купу претензій Україні та Європі.