У Путіна озвучили головну мету зустрічі делагацій США та РФ у Саудівській Аравії

Попередньо, на порядок денний винесли три питання

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що переговори між делегаціями США та РФ в Ер-Ріяді будуть двосторонніми. Вони стосуватимуться питання про початок мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі точно відомо, що сторону РФ представляють міністр іноземних справ Сергій Лавров та сам Юрій Ушаков.

Темами зустрічі будуть можливі переговори щодо України, організація саміту Путіна і Трампа, а також питання відновлення всього комплексу російсько-американських відносин.

З боку США делегацію очолює державний секретар Марко Рубіо, який прибув до Саудівської Аравії напередодні. Разом із ним у переговорах візьмуть участь радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

Ушаков повідомив, що до складу російської делегації також може увійти голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Його вважають одним із наближених до Путіна фінансистів, а у 2020 році навіть прогнозували можливе призначення міністром закордонних справ РФ. Тоді ж у політичних колах Дмитрієва почали розглядати як потенційного наступника Путіна через його вплив і тісні зв’язки з кремлівським керівництвом.

Переговори між Вашингтоном і Москвою у столиці Саудівської Аравії відбудуться на тлі активного дипломатичного процесу щодо майбутнього конфлікту в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа шукає способи залучити європейських союзників до обговорення гарантій безпеки для Києва та потенційного розміщення миротворчих сил.