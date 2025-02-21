Война – не главная проблема. Опрос россиян удивил результатами

Видение "мира" россиян — это либо капитуляция Украины, либо уступки в территориях

71% россиян считают, что главной задачей так называемой "специальной военной операции" ("СВО") является гарантия невступления Украины в НАТО, а не захват новых территорий. Только 13% респондентов заявили, что расширение границ России является ключевой целью. Такие данные социологического исследования по России были представлены 21 февраля, политологом, журналистом, народным депутатом Украины 8-го созыва Вадимом Денисенко.

Журналисты "Телеграфа" побывали на презентации опроса, который проливает свет на текущие настроения российского общества в отношении войны и переговорного процесса.

По словам Вадима Денисенко, опрос проводился с помощью телефона.

"Это не первый опрос россиян, практически с начала войны мы постоянно проводим подобные опросы. Это классический "телефонник", которые проводятся в любой стране мира. Было опрошено 1200 респондентов, погрешность составляет 2,85%. Опрос проводился 10 дней назад, до начала активной фазы нынешнего года", — рассказал Вадим Денисенко.

По его словам, сейчас 72% россиян считают, что дела в их государстве двигаются в правильном направлении, и 13% — что в неправильном.

В то же время, по его словам, все больший процент россиян говорят о том, что экономические проблемы оказывают существенное влияние на их жизнь. Среди проблем, которые больше всего беспокоят россиян:

Рост цен — 62%

Продолжение "Специальной военной операции" ("СВО") — 48%

Рост ставок по кредитам — 37%

"Это показывает, что экономическая ситуация является главным триггером для россиян и российских властей… И их власти не знают, что с этим делать", — считает Денисенко.

Об этом же, по его мнению, говорит и показатели восприятия россиянами экономического кризиса — более 40% говорят, что его причиной являются действия российского правительства.

"Сейчас бенефициарами войны являются не более 12-13%. Все остальные, как жили плохо, так и живут, уже многие из них начинают жить значительно хуже. И этот показатель — о том, что две трети населения говорят, что они боятся роста цен, и из них почти 100% говорит о росте цен на продовольственные товары — свидетельствует, что эта ситуация сейчас находится на грани. 71% — это уже будет критично для системы, потому что она не сможет с этим справляться", — подытожил Вадим Денисенко.

Когда россияне ожидают завершения войны?

Один из ключевых пунктов исследования касался возможности завершения войны в 2025 году.

8% считают, что да, закончится.

44% респондентов считают, что война, вероятно, закончится в 2025 году.

30% напротив уверены, что она не завершится.

10% категорически отрицают возможность прекращения войны.

По 8% опрошенных заявили, что либо уверены в ее окончании, либо затрудняются дать ответ.

Что касается формы завершения войны, то 42% опрошенных россиян считают, что это должна быть полная капитуляция Украины. Еще 21% поддерживают вариант перемирия с фиксацией линии фронта. 18% видят прекращение войны в уходе ВСУ с оккупированных территорий.

Нужны ли переговоры?

Опрос также исследовал отношение россиян к дипломатическому урегулированию войны.

39% полагают, что переговоры необходимы.

36% поддерживают их, но с определенными оговорками.

10% заявили, что переговоры не нужны.

11% категорически против любых договоренностей.

4% затруднились ответить.

При этом заметна положительная динамика по отношению к переговорам. Если в августе 2024 года 66% россиян сочли переговоры необходимыми, то в январе 2025-го этот показатель вырос до 75%. В то же время количество, выступающих против диалога, уменьшилось с 29% до 21%.

Также, по словам Вадима Денисенко, все больше россиян начинают говорить о влиянии "СВО" на их жизнь:

57% говорят о причастности их родных и близких к "СВО"

35% — говорят, что среди их родных и близких есть раненые

32% — говорят, что среди их родных и близких есть погибшие

3% — ответили "да" на вопрос, есть ли среди их родных и близких попавшие в плен.

Подытоживая главные тенденции относительно настроений в российском обществе, Денисенко отметил, что пока по-прежнему ключевым продолжает оставаться фактор Путина. Однако, по его мнению, все большее влияние оказывают экономические факторы, связанные, в том числе, и с ведением так называемой "СВО".

"Сейчас не стоит говорить о каких-то топ-три или сколько-нибудь вещей, которые больше всего влияют на изменения в российском обществе. Сейчас есть одна вещь, и она называется "Владимир Путин". К сожалению, мы можем четко говорить, что альфой и омегой всех этих историй есть позиция и фигура Владимира Путина. Очевидно, у них есть четкое осознание, которое начало развиваться где-то с августа 2024 года – что такое война, какие реальные потери. И у них начинает шататься мнение о том, что их ресурсы – оказывается, на самом деле совсем не неисчерпаемы", — добавил политолог.

Россия, США и Украина – что происходит в дипломатических кулуарах?

Опрос был презентован на фоне переговоров между США и Россией, о которых официальный Киев узнал только постфактум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не признает никаких договоренностей, принятых без ее участия.

В то же время советник российского руководства Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах, заявил, что разговор между США и Россией прошел "неплохо" и что стороны якобы "договорились учитывать интересы друг друга".

Дональд Трамп, получивший второй президентский срок в США, вызвал волну протестов среди сомневающихся в своем выборе американцев. Между тем, он активно критикует Владимира Зеленского, не веря в возможность его переизбрания, и ведет откровенную информационную атаку против него.