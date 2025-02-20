США розглядають автоматичний вступ України в НАТО. ЗМІ дізналися єдину умову

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США розглядають автоматичне надання Україні членства в НАТО. Такий варіант розглядається на випадок порушення Росією мирних угод, якщо їх буде досягнуто.

Про це пише NBC із посиланням на власні джерела. Одразу четверо американських чиновників заявили, що розглядається такий варіант.

"Таке положення було б спрямоване на вирішення ключової проблеми України та її союзників — що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну, заявили четверо чиновників", — йдеться у статті.

Як у США ставляться до вступу України в НАТО

Варто зазначити, що 13 лютого президент США Дональд Трамп під час спілкування зі ЗМІ заявив, що не вважає "практичним" вступ України до Північноатлантичного альянсу. Він додав, що "не проти" зняти перспективу вступу України в НАТО з порядку денного переговорів.

До того на полях засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним. За його словами, мир в Україні повинен включати гарантії безпеки, які "не повинні забезпечуватися членством в НАТО, а мають бути підкріплені боєздатними європейськими і неєвропейськими військами".

Проте після цього заступник посла президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул заявив, що попри усі заяви, які останнім часом лунали як від самого Трампа, так і від членів його адміністрації, варіант вступу України в НАТО "залишається на столі". За його словами, це питання, як і питання повернення України до кордонів 1991 року, будуть обговорюватися під час переговорів, у яких візьмуть участь Україна, Росія, США та країни Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які умови можуть запропонувати Україні на переговорах про припинення війни. Йдеться не тільки про відмову від вступу до НАТО.