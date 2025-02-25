Москва почує складне питання. Про що говоритимуть на майбутніх переговорах США та Росія

Про Україну також не забули. Київ очікує серйозна розмова

Майбутньою темою переговорів між США та Росією буде те, на що готов піти Кремль для завершення війни в Україні. Президент Дональд Трамп має серйозний намір покласти край цій війні.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Breitbart News. Він також висловився щодо американської резолюції в ООН, де РФ не називають агресором.

За його словами, США мають намір посадити за стіл переговорів Росію та Україну і знайти відповідь на питання: "Чи зацікавлені ви в припиненні цього конфлікту чи ні?" Наразі більшість і гадки немає, які відповіді пролунають.

"Якщо ви поговорите з кимось у Європі, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть, за відповідних умов. Ми не обговорювали, які це умови. Отже, наступним кроком є ​​зустрітися з ними знову в якийсь момент, з потрібною групою людей у ​​кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно для Росії, щоб зупинити війну", — каже Рубіо.

Держсекретар наголошує, що це ж питання поставлять і Україні, адже у війні залучені обидві сторони. Трамп розуміє, що цей процес може затягнутись і не хоче цього, тому сам ініціює шлях до миру. За словами Рубіо, стратегія Трампа може спрацювати, але завершення війни мають хотіти і Росія, і Україна.

Він наголосив, що резонансна резолюція США в ООН — один з кроків до миру. Цей документ не називає РФ агресором, і фактично згладжує кути, щоб Росія не наклала на нього вето. Таким чином Штати намагаються налагодити стосунки з Москвою. Ба більше ООН має згадати, що одна з її місій — забезпечення миру, а не прийняття сторони однієї з країн.

"Президент Трамп хоче покласти край цій війні. Він вважає, що забагато людей загинуло, і хоче покласти цьому кінець. Відверто кажучи, ми не вважали сприятливим мати щось в ООН, що є антагоністичним до будь-якої сторони. Ми намагаємося залучити цих хлопців до столу. На жаль, Україна не погодилася і вони хотіли рухатися далі по своєму. Потім ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже чесним формулюванням і в основному говорить, що "війна — це жахлива річ"", — пояснив Рубіо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп відповів, чи вважає очільника РФ Володимира Путіна диктатором.