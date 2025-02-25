Знову збрехали? Коли Росія продовжить переговори із США щодо війни в Україні

На першій зустрічі представників Європи та України не було

Переговори Росії та США у Саудівській Аравії, ймовірно, продовжаться у вівторок, 26 лютого. Це станеться попри заперечення Москвою продовження таких зустрічей в Ер-Ріяді найближчим часом.

Про це повідомляє ZEIT ONLINE, посилаючись на власні джерела. Проте достеменно не відомо, хто саме з представників країн буде присутнім на цій зустрічі.

"Це зустріч у продовження переговорів минулого тижня між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо", — каже співрозмовник видання.

Водночас у Москві заперечували продовження переговорів з США так скоро. Адже раніше президент США Дональд Трамп казав про проведення нового раунду зустрічі зі Сполученими Штатами 25 лютого в Ер-Ріяді.

Зауважимо, що 18 лютого відбулась перша зустріч делегацій США та РФ у рамках переговорів про припинення війни. Але представників Європи та України на неї не запросили. Ба більше обидві сторони озвучили думку, що ЄС та Київ долучать до переговорів у слушний час.

Нагадаємо, що 24 лютого до США прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він відвідав президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. У телеінтерв'ю після зустрічі глав двох держав Макрон заявив, що припинення вогню у війні в Україні може настати протягом кількох тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі заявили, в якому випадку припиняться бойові дії в Україні.