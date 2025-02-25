Чому заводи з виробництва "шахедів" у РФ ще не знищені? Буданов назвав три причини

Росіяни виробляють велику кількість "шахедів"

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов пояснив, які фактори заважають знищити заводи з виробництва "шахедів" у Росії. Усього можна виділити три головні.

Про це Буданов розповів у коментарі Новини Live. За його словами, однією з головних причин є віддаленість таких об’єктів.

"Відповідь очевидна. Перше — достатня віддаленість таких об'єктів. Другий фактор — прикриття таких обʼєктів потужними засобами РЕБ і ППО, а також необхідність пройти "першу лінію оборони", яка вздовж нашого фронту", – сказав він.

Третій фактор – велика площа цих об’єктів. Для поразки таких цілей Україні потрібні певні ракети.

"Це площівні об'єкти. Їхні лінійні розміри - у кілометрах, а дрон несе досить обмежений заряд, тобто дрон - призначений для ураження точкових об'єктів. А нам потрібно нищити площівні. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такі дальності поки не літають", — зазначив Буданов.

Також глава ГУР наголосив, що росіяни виробляють велику кількість "шахедів". Проте, він не може озвучити точну цифру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня стало відомо, що в Росії суттєво зросло виробництво "Шахедів".