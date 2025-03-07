Його обожнювали мільйони, а він любив лише двох: що відомо про жінок Андрія Миронова

Актор мав доньку від першого шлюбу та вважав рідною дитину своєї другої дружини

Андрій Миронов умів закохувати в себе мільйони — у нього були десятки тисяч шанувальників та шанувальниць, які навіть через 38 років після смерті актора приходять на його могилу. Проте, особисте життя артиста завжди лишалося за лаштунками, але попри його успіх, не було безтурботним.

Харизма актора, його легкість і артистизм закохували не тільки глядачів, а й жінок. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про особисте життя Андрія Миронова.

Перше кохання

Першим коханням Миронова стала його однокласниця Галина Булавіна. Вони були парою і для інших однокласників цей союз був серйозним. Батьки Галини та Андрія схвалювали їхні стосунки. Розлучилися вони, навчаючись на першому курсі університету. Тоді Андрію сподобалася його однокурсниця і він залицявся до неї. Після цього він хотів помиритися з Галею, але вона його не пробачила.

Стосунки з Наталією Фатєєвої

Влітку 1962 року Миронов закохався в акторку Наталію Фатєєву під час зйомок фільму "Три плюс два". Сама артистка згадувала, що він "відігрів її душу після розриву з Басовим". Проте, пара розлучилася через те, що закохалася в актора Арміна Мюллерштраля.

Перший серйозний шлюб

Першою офіційною дружиною Андрія Миронова стала акторка Катерина Градова. Вони одружилися у 1971 році, і цей союз багато хто вважав гармонійним: двоє талановитих, красивих, популярних людей, які розуміли одне одного з пів слова. Але ці стосунки тривали недовго — менш ніж через чотири роки подружжя розлучилося.

Андрій Миронов та Катерина Градова

З Андрієм Мироновим Катерина Градова познайомилася наприкінці 1960-х, коли була молодою актрисою, тільки-но почала зніматися в кіно. Вона запам'яталася глядачам завдяки ролі в легендарному серіалі "Сімнадцять миттєвостей весни", де зіграла Кет.

Андрій Миронов та Катерина Градова

У 1973 році в пари народилася донька — Марія Миронова. Вона пішла шляхом батьків і стала відомою актрисою.

Велике кохання

Після розлучення з Градовою, Миронов закохався у свою партнерку по сцені — Ларису Голубкіну, знайому глядачам за роллю в культовій стрічці "Гусарська балада". Вони зустрілися, працюючи разом у театрі, й ця любов виявилася набагато міцнішою та глибшою.

Миронов і Голубкіна не лише жили разом, а й виховували дочку Лариси від попередніх стосунків — Марію Голубкіну, яку Андрій вважав своєю рідною.

Їхнє знайомство відбулося ще в 1960-х роках, коли обидва були молодими та амбітними акторами. Але тоді це була просто творча симпатія. Близько вони зійшлися вже пізніше, працюючи разом у Театрі сатири. Після смерті Миронова у 1987 році Лариса так і не вийшла заміж вдруге.

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