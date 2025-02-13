Напад готувався не з того боку? У Білорусі лунали вибухи і дзижчали дрони (відео)

Очевидці говорили про роботу ППО

Звуки війни дістались і до Білорусі. Мешканці Гомеля вночі 13 лютого чули вибухи.

Були дзижчання БпЛА. У місцевих спільнотах білоруси викладали відео та скаржилися на подію.

Усе почалося ще перед початком доби 13 лютого. У мережі почали з'являтися відео та дописи білорусів про ймовірну атаку БпЛА в районі міста Гомель.

Очевидці говорили про звуки вибухів, роботу ППО, а також зафіксували у небі падіння об'єктів у вогні. Подію засвідчили у самому Гомелі та на його околицях.

Варто зазначити, що саме в цей час Росія атакувала Україну вкотре своїми ударними дронами. Ймовірно, що якісь із них залетіли на територію Білорусі, що трапляється не вперше.

Є у мережі також є інформація, що дрони попадали у селах Романовичі, Нова Белиця та у мікрорайоні Гомеля Волотов.

Відстань від Гомеля до України – близько 40 кілометрів. Дивіться розташування міста на карті.

Гомель — друге за величиною місто Білорусі, яке має колосальне стратегічне значення. Розташування близько 40 кілометрів від українського кордону, стало одним із ключових логістичних центрів для російської армії.

Через місто проходять критично важливі залізничні та автомобільні шляхи, які використовують для військових перевезень. Функціонує також аеропорт, який використовує в тому числі для військових цілей, та річковий порт на річці Сож.

Промисловий потенціал Гомеля представлений ключем стратегічними підприємствами. Серед них — потужний хімічний завод, який виробляє мінеральні добрива, та завод сільгоспмашинобудування. Особливе значення має "Гомсельмаш" — один із найбільших виробників сільськогосподарської техніки в регіоні. За 40 кілометрів від міста, у Жлобіні, розташований Білоруський металургійний завод.

Висловлювання Лукашенка про війну в Україні

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко постійно заперечує участь Білорусі у війні в Україні. Хоча під час масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року російські війська заходили до Київської області з Білорусі.

Варто зазначити, що Лукашенко постійно ділиться цинічними заявами про Україну. Наприклад, нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь має бути присутньою на переговорах України та Росії. Особливо якщо йтиметься про території.

Крім того, як запевняє Лукашенко, нібито Білорусь готова відновлювати Україну після закінчення війни. Він вважає, що США цього не робитимуть.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордон з Україною Білорусь активно перекидає війська.