Дрони атакували завод на півдорозі до Москви. Спалахнула пожежа (відео)

Російська влада каже, що "всі безпілотники збили"

Вибухи, пов’язані з атакою безпілотників, спричинили пожежу на промисловому підприємстві у Дзержинському районі Калузької області. За повідомленням очевидців, у небі над заводом було видно величезну заграву та стовп диму.

Інформацію про пожежу підтвердив голова регіону Владислав Шапша. За його словами, над територією області було перехоплено та знищено 25 безпілотних літальних апаратів. Унаслідок падіння одного з них загорілася технічна будівля на території підприємства. Пожежу нібито швидко ліквідували.

Один працівник нічної зміни отримав поранення легкого ступеня важкості. Йому оперативно надали медичну допомогу.

Атаки безпілотників також пошкодили вежу зв'язку та лінію електропостачання в Хвастовичському районі.

За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень інфраструктури немає. На місцях знищення дронів працюють оперативні групи.

За даними різних джерел, ціллю атаки став завод "Калузький газобетон" у Дзержинському районі. За неофіційною інформацією, одного робітника підприємства сильно посікло осколками.

Де розташована Калуга в Росії

Очевидці також повідомляють про атаки безпілотників на Краснодарський край, де спостерігали пожежу. Російські чиновники кажуть, що вночі збили 77 безпілотників.

Завод "Калузький газобетон": що виробляє підприємство

Калузький газобетон

"Калузький газобетон" — це завод, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів. Основна продукція підприємства — газобетонні блоки, які широко використовуються у сучасному будівництві.

Газобетон — легкий пористий будівельний матеріал, що має хороші теплоізоляційні властивості. Виготовляється з піску, цементу, вапна та алюмінієвої пудри. Завод постачає свою продукцію для будівельної галузі та є одним із провідних виробників цього матеріалу в регіоні.

Де розташована Калуга в Росії

Нагадаємо, в Росії ударні безпілотники атакували газові об'єкти в кількох регіонах. Під атакою БПЛА опинилися Воронезька та Ростовська області РФ.