Мінус пропагандисти: троє російських журналістів загинули під обстрілом (фото)
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Журналісти з Росії потрапили під обстріл у Луганській області. Хто загинув та що відомо?
В Луганській області загинули троє російських журналістів – оператор телеканалу "Звезда" Андрій Панов, водій знімальної групи Олександр Сіркелі та військовий кореспондент "Известий" Олександр Федорчак. Інформацію про їхню загибель підтвердили самі телеканали.
Як повідомив Слідчий комітет РФ, подія сталася в населеному пункті Михайлівка, що на території тимчасово окупованої Луганщини. Журналісти нібито пересувалися в цивільному автомобілі, по якому, як заявляє російська сторона, "було завдано удару двома ракетами HIMARS".
Крім того, ще один представник російських ЗМІ постраждав цього ж дня в Курській області. Кореспондент агентства ТАСС, Михайло Скуратов, отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення лівої гомілки в Суджанському районі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора регіону Олександр Хінштейн.
Раніше "Телеграф" писав про те, що триває багато дискусій, хто і як моніторитиме виконання всеосяжного припинення вогню, якщо таке буде досягнуте між Україною та РФ. Один із можливих варіантів, який озвучували окремі європейські лідери — делегування такої функції Організації з безпеки і співробітництва в Європі тобто ОБСЄ, як це вже було за часів війни на Сході України.