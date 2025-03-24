Мінус пропагандисти: троє російських журналістів загинули під обстрілом (фото)

Журналісти з Росії потрапили під обстріл у Луганській області. Хто загинув та що відомо?

В Луганській області загинули троє російських журналістів – оператор телеканалу "Звезда" Андрій Панов, водій знімальної групи Олександр Сіркелі та військовий кореспондент "Известий" Олександр Федорчак. Інформацію про їхню загибель підтвердили самі телеканали.

Як повідомив Слідчий комітет РФ, подія сталася в населеному пункті Михайлівка, що на території тимчасово окупованої Луганщини. Журналісти нібито пересувалися в цивільному автомобілі, по якому, як заявляє російська сторона, "було завдано удару двома ракетами HIMARS".

Оператор телеканалу "Звезда" Андрій Панов

Військовий кореспондент "Известий" Олександр Федорчак

Водій знімальної групи Олександр Сіркелі

Крім того, ще один представник російських ЗМІ постраждав цього ж дня в Курській області. Кореспондент агентства ТАСС, Михайло Скуратов, отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення лівої гомілки в Суджанському районі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора регіону Олександр Хінштейн.

Раніше "Телеграф" писав про те, що триває багато дискусій, хто і як моніторитиме виконання всеосяжного припинення вогню, якщо таке буде досягнуте між Україною та РФ. Один із можливих варіантів, який озвучували окремі європейські лідери — делегування такої функції Організації з безпеки і співробітництва в Європі тобто ОБСЄ, як це вже було за часів війни на Сході України.