У Китаї пройшла Рада World Athletics, на якій розглянули питання повернення росіян

У вівторок, 25 березня, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) продовжила усунення РФ та Білорусі. До речі, у грудні 2024 року World Athletics визнала українку Ярославу Магучіх найкращою легкоатлеткою світу у небігових дисциплінах.

Про це повідомила пресслужба World Athletics у YouTube. Президент Федерації Себастьян Коу виступив із заявою з цього приводу на Раді організації в Нанкіні (Китай).

"Рада прийняла рекомендацію щодо участі російських та білоруських атлетів у міжнародних турнірах. Рада вважає санкції адекватними й не вважає за необхідне їх замінювати, доповнювати або змінювати, якщо тільки поточні обставини не погіршаться, або не буде досягнуто мирної угоди", — заявив Коу.

Себастьян Коу

У російському сегменті Інтернету зазначили, що лише президент США Дональд Трамп може повернути росіян у світовий спорт. Один із користувачів пожартував, що санкції у спорті проти РФ діють через те, що Трампу не сподобався подарунок глави Кремля Володимира Путіна.

У листопаді 2015 року World Athletics тимчасово позбавила членства Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) через допінг-скандал. Потім усунення ВФЛА неодноразово продовжувалося. У березні 2023 року рада World Athletics погодилася відновити повноцінний статус ВФЛА, але продовжила усунення спортсменів із Росії та Білорусі від турнірів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Коу балотувався на пост президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК), проте програв вибори. До речі, росіяни боялися, що британець очолить світовий спорт. Додамо, що у РФ називають Себастьяна найвідомішим русофобом у світі спорту.