В Ростовской области масштабный пожар охватил несколько сел – огонь уже подбирается к домам (фото, видео)

В МЧС говорят, что опасности распространения огня нет

Вечером 25 марта в Азовском районе Ростовской области вспыхнул мощный ландшафтный пожар, стремительно распространившийся на значительную территорию возле поселков Кулешовка и Овощное. Местные жители сообщают, что пламя подступает вплотную к жилым домам.

О них сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Огонь настолько силен, что он виден на десятки километров от места возгорания.

"В Ростовской области кто-то заказал ландшафтного дизайнера, чтобы устроить ландшафтный пожар. Дизайнер показался профессиональным", — дописал он.

По информации российских изданий, пожар охватил сразу два участка – площадью примерно 200 и 150 квадратных метров.

В соцсетях активно публикуют видео и фото с места происшествия.

Как сообщили в российском МЧС, на месте работают спасатели, утверждающие, что непосредственной угрозы жилищному сектору нет. Тем не менее местные жители сомневаются в официальных заверениях – огонь распространяется очень быстро.

Так пожар виден из самого Ростова-на-Дону:

Причины возгорания пока не обнародованы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном пожаре, вспыхнувшем в самом центре российской столицы в понедельник, 24 марта. Огонь охватил верхние этажи одного из домов элитного ЖК "Роза Росса", информации о пострадавших не предоставлялось.