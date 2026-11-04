monobank приготував сюрприз для покупців TEMU: що потрібно зробити, аби не пропустити вигоду

Покупки в TEMU стануть дешевшими

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У розділі "Пундики" застосунку monobank доступна знижка на покупки в TEMU. Промокод заощадить 30% на замовленні від $20. Скористатися ним можна лише один раз.

Про пропозицію розповіли користувачі Threads, які опублікували умови із застосунку банку.

Пропозиція TEMU доступна у вкладці "Пундики" в меню кешбеку monobank

Де знайти пропозицію та як застосувати промокод

Щоб отримати знижку:

відкрийте меню кешбеку в monobank;

перейдіть на вкладку "Пундики" ;

; виберіть картку TEMU.

Потім активуйте пропозицію. У вікні з’явиться промокод і пояснення, як ним скористатися.

Код потрібно ввести на сайті TEMU під час оформлення замовлення. Виберіть товари на зазначену мінімальну суму й введіть промокод – після цього застосують знижку.

Які обмеження має знижка

Пропозиція діє на всі товари, але скористатися нею можуть лише нові користувачі TEMU. Максимальна знижка – $24. Після додавання промокоду в TEMU на його використання є 37 годин. Сама пропозиція в monobank діє до 30 листопада 2026 року.

Промокод на покупки в TEMU має обмеження за сумою та часом використання. Фото: pyshustaa/Threads.

"Пундики" – розділ партнерських пропозицій із:

промокодами;

знижками;

бонусними балами.

Добірки персоналізують для користувачів і оновлюють щотижня.

Як повідомляв "Телеграф", батьки можуть призначати винагороду за домашні справи й переказувати її на картку після перевірки результату.