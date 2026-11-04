monobank приготував сюрприз для покупців TEMU: що потрібно зробити, аби не пропустити вигоду
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Покупки в TEMU стануть дешевшими
У розділі "Пундики" застосунку monobank доступна знижка на покупки в TEMU. Промокод заощадить 30% на замовленні від $20. Скористатися ним можна лише один раз.
Про пропозицію розповіли користувачі Threads, які опублікували умови із застосунку банку.
Де знайти пропозицію та як застосувати промокод
Щоб отримати знижку:
- відкрийте меню кешбеку в monobank;
- перейдіть на вкладку "Пундики";
- виберіть картку TEMU.
Потім активуйте пропозицію. У вікні з’явиться промокод і пояснення, як ним скористатися.
Код потрібно ввести на сайті TEMU під час оформлення замовлення. Виберіть товари на зазначену мінімальну суму й введіть промокод – після цього застосують знижку.
Які обмеження має знижка
Пропозиція діє на всі товари, але скористатися нею можуть лише нові користувачі TEMU. Максимальна знижка – $24. Після додавання промокоду в TEMU на його використання є 37 годин. Сама пропозиція в monobank діє до 30 листопада 2026 року.
"Пундики" – розділ партнерських пропозицій із:
- промокодами;
- знижками;
- бонусними балами.
Добірки персоналізують для користувачів і оновлюють щотижня.
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