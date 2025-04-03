После своей смерти Жириновский странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости

Спустя три года после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского уровень доверия россиян к нему вырос по сравнению с периодом его жизни. Политик скончался 6 апреля 2022 года. В тот момент ему доверяли 60% граждан. Сейчас этот показатель достиг рекордных 66%.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Социологи считают, что образ скандального депутата может быть мифологизирован после его смерти.

Примечательно, что Жириновский обошел не только своего преемника Леонида Слуцкого (23,2%), но и лидеров других партий, а также главу правительства Михаила Мишустина (61,8%). Если рассматривать индекс доверия (разницу между положительными и отрицательными ответами), то покойный политик оказался даже впереди президента России Владимира Путина (65% на 23 марта).

По мнению экспертов ВЦИОМ, усиление доверия к Жириновскому связано с его прогнозами по Украине, которые он делал еще до начала российского вторжения. Эти и другие "предсказания", включая высказывания о ситуации на Ближнем Востоке, способствовали формированию его имиджа как главного "пророка политического Олимпа", отмечается в исследовании.

"Жириновский после своей смерти странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости… Он оказался провозвестником новой эпохи "сражающихся царств"", — заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Напомним, одиозный политик неоднократно высказывался против Украины и в течение нескольких лет говорил, что война с Киевом неизбежна. В последний раз он сделал публичное заявление на эту тему в конце декабря 2021 года. Его слова скорее были не предсказанием, а точным знанием конкретных планов Кремля.

"Тогда мы можем принять другую программу. А какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну или они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России", – заявил он с трибуны Государственной думы.

Социологи отмечают своеобразную трансформацию его публичного образа: Жириновский уже воспринимается не столько как политик, сколько как историческая фигура. В рамках этого переосмысления акцентируется внимание на его заслугах, вкладе в развитие страны и общества, что способствует созданию более привлекательного, местами даже мифологизированного образа. В связи с этим возможно, что уровень доверия к нему продолжит расти.

Примечательно, что после смерти Жириновского в его аккаунте в соцсети Х несколько раз появлялись публикации. В последний раз это случилось 13 марта 2025 года, когда было опубликовано сообщение: "В ближайшее время произойдет то, что изменит ход событий! Многие будут шокированы. Ждите".