Жириновський раптово "ожив". На його сторінці через два роки з'явився загадковий анонс

Користувачі мережі здивувались

Володимир Жириновський помер у 2022 році, але покійний російський політик з’явився у мережі Х з шокуючим попередженням. Публікація попереджає про хід подій у майбутньому.

Як повідомляє "Телеграф", свіжа публікація на особистій сторінці політика в Х датована 13 березня 2025 року.

"Найближчим часом станеться те, що змінить хід подій! Багато хто буде шокований. Чекайте", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що до сьогодні останній допис у профілі Жириновського був опублікований 24 червня 2023 року.

Користувачі почали активно коментувати новий допис. "Невже воскрес", — написав один із них.

"Пригожина тягнеш назад?", — саркастично прокоментував ще один користувач соцмережі.

Нагадаємо, Володимир Жириновський — це відомий російський політик, який протягом усього свого життя будував кар’єру в рамках Ліберально-демократичної партії Росії. Він також був відомий своїми українофобськими поглядами і неодноразово погрожував "захопити Київ за три дні".

До слова, про смерть Жириновського стало відомо 6 квітня 2022 року. У його оточенні заявили, що він помер після затяжної хвороби.

"Телеграф" також розповідав, де він похований та як виглядає могила російського політика.