Більша коробка не завжди краще: який новорічний набір від Roshen справді вартий своїх грошей

Обираючи солодкий подарунок важливо не переплачувати за упаковку

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Компанія Roshen випустила солодкі подарункові набори до Різдвяних та новорічних свят. Вони відрізняються наповненням, вагою та кількістю солодощів всередині.

Проте, який саме з наборів обрати та наскільки це буде вигідно відразу зорієнтуватись доволі складно. "Телеграф" розповість про асортимент подарунків, що входить до їхнього складу, скільки вони коштують та який найбільше відповідає принципу: ціна/якість.

Асортимент новорічних подарунків від ROSHEN сезону 2026–2027 дуже широкий. Але, якщо взяти за основні критерії для вибору саме співвідношення ціни, ваги та кількості цукерок в них, можна виокремити 5 варіантів: "Годівничка для птахів", "Новорічний будинок" та "Різдвяний ярмарок", "Солодка хатинка" та "Новорічна ялинка".

Що всередині та яка ціна

Набір "Солодка хатинка" є найвигіднішою за вагою солодощів пропозицією. Всередині подарунка 21 цукерка, серед яких: Candy Nut, Червоний Мак, Ромашка, Galaretka, Krock, Milky Splash, вафлі та льодяники. Проте до мінусів набору можна віднести те, що серед цукерок переважають недорогі вафельні, желейні та пралінові вироби. Ціна — 108,65 грн.

Подарунковий набір "Солодка хатинка"

Набір "Новорічна ялинка" видається найбільш збалансованим. В ньому 28 цукерок. Серед них є вафельні, пралінові, желейні цукерки, а також льодяники. Цей подарунок відчутно більший за попередній, проте і ціна у нього вища — 169,45 грн.

Подарунковий набір "Новорічна ялинка"

Набір "Новорічний будинок" має вагу майже вдвічі більшу, ніж у вказаних вище наборів — 730 грамів. Всередині в ньому 42 цукерки, серед яких батончики, вафельні, карамельні, горіхові, желейні солодощі, а також шоколадна фігурка Святого Миколая. Ціна — 349,45 грн.

Подарунковий набір "Новорічний будинок"

Набір "Різдвяний ярмарок" має вагу 560 грамів. Всередині в нього 33 цукерки: батончики Tidbit, цукерки Montblanc з мигдалем, вафлі, цукерки Candy Nut, желейні солодощі, льодяники та шоколадна фігурка Святого Миколая. Ціна подарунка — 269,85 грн.

Подарунковий набір "Різдвяний ярмарок"

Набір "Годівничка для птахів" має найбільшу вагу — 919 грамів. Всередині він має 50 цукерок, серед яких батончики, вафлі, пралінові та желейні цукерки, а також шоколадна фігурка Святого Миколая. Ціна — 449,75 грн.

Подарунковий набір "Годівничка для птахів"

Який з подарунків найвигідніше купувати

Враховуючи всі складові для вибору, набір "Солодка хатинка" є найвигіднішою пропозицією. В ньому поєднуються мінімальна ціна та найбільше солодощів за свої гроші.

Подарунковий набір "Солодка хатинка" виглядає найвигідношою пропозицією

На другому місці — набір "Новорічна ялинка". Він виглядає найкращим компромісом між ціною, вагою та кількістю цукерок всередині.

Подарунковий набір "Новорічна ялинка" - найзбалансованіша пропозиція

"Бронза" дістається набору "Новорічний будинок". Він стане в пригоді, якщо важливо, щоб подарунок був великим і виглядав якомога солідніше та поважніше.

Подарунковий набір "Новорічний будинок" справляє враження розмірами

Раніше "Телеграф" розповідав, що поклали у солодкий подарунок від "Аврори" та чи варто його купувати.