У Москві різко зросла кількість охочих підписати контракт із Міноборони РФ — чого чекати українцям (інфографіка)

Росіяни сподіваються отримати кошти, однак уникнути бойових дій

У першій декаді квітня в Москві різко зросла кількість охочих підписати контракт із Міністерством оборони Росії. Лише з 1 по 10 квітня до Єдиного пункту відбору звернулися близько тисячі осіб, що вдвічі перевищує середні щомісячні показники попередніх місяців. Для порівняння: у січні, лютому й березні контракт укладали не більше 500 осіб на місяць.

Про це повідомляє видання "Вёрстка" з посиланням на внутрішню статистику російського оборонного відомства. Загалом із початку 2025 року московський регіон уже направив на війну понад 6,4 тисячі контрактників. Така динаміка свідчить не лише про активізацію мобілізаційних процесів у Росії, а й про те, як змінюється ставлення населення до участі у війні проти України.

За інформацією джерел видання, сплеск інтересу до контрактної служби припав на період, коли з’явилися повідомлення про часткове відновлення контролю російських військ над прикордонними районами Курської області, а також на тлі обговорень можливих мирних переговорів між Росією та Україною. Додатковим поштовхом стала інформація про телефонну розмову Володимира Путіна та Дональда Трампа — після неї кількість "добровольців" досягла рекордних для 2025 року значень. На тлі чуток про можливі мирні домовленості з Україною, багато хто прагне "встигнути" підписати контракт — перш ніж війна завершиться.

Водночас "Телеграф" ще в березні писав про цю тенденцію, попереджаючи: фінансова мотивація та чутки про можливе завершення війни підштовхують росіян укладати контракти, сподіваючись отримати гроші й уникнути участі у масштабних бойових діях. Одноразова виплата за контракт у 2025 році становить понад 2,3 млн рублів, щомісячна зарплата — від 210 тис. рублів. Для мешканців економічно депресивних регіонів це десятки річних доходів. Саме ці гроші, а не ідеологія чи патріотизм, стали головною причиною черг у військкоматах.

У російських соцмережах дедалі частіше поширюють меседжі: "Підписуй контракт зараз, поки не пізно". Таке враження, що частина потенційних контрактників вірить у "мирну угоду" з Україною й хоче встигнути заскочити в останній вагон, щоб отримати обіцяні виплати без участі в повноцінній війні. Саме на це, як зазначали в березні експерти "Телеграфа", і робить ставку Кремль — використовуючи фактор невизначеності як стимул.

Втім, військові аналітики застерігають: навіть якщо Росії вдасться зібрати кілька десятків тисяч новобранців, це не означає істотного посилення її армії. Брак командного складу, виснаженість армії та високі втрати зводять ефект "заробітчанського поповнення" нанівець. За словами експертів, РФ просто компенсує втрати новими хвилями "мотивованих грошима", але не створює реального ударного потенціалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що щодня до армії країни-окупанта долучається близько 1000-1100 осіб.