Армія РФ наступає з більшою силою: під загрозою ключова траса між Запоріжжям і Донеччиною (фото, відео)

Росіяни не втомлюються штурмувати на кількох ділянках фронту

Російські окупаційні війська здійснили просування в районі населених пунктів П'ятихатки та Андріївка. Про це свідчать оновлені дані моніторингової карти DeepState.

За даними карти, ворог суттєво просунувся в районі Андріївки на курахівському напрямку. Майже весь населений пункт наразі позначено як територія під контролем російських військ або як "сіра зона". Андріївка розташована поблизу головної траси, що з'єднує Запорізьку та Донецьку області.

За інформацією українського оглядача Богдана Мирошникова, російські військові вже намагаються прорватися з Андріївки до сусідньої Олексіївки. Також оновлена карта DeepState фіксує просування ворога в районі П'ятихаток.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про бойові дії в цьому районі та опублікували відео з фронту:

"Російські окупанти проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині. Ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Результат ефективних дій українських воїнів — підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено — 12 одиниць, з них повністю знищено — 7. Підтверджені втрати живої сили російських окупантів: 18 осіб знищено, а 7 — поранено," — йдеться у дописі.

Раніше "Телеграф" також писав, що ЗСУ відкинули армію РФ на гарячому напрямку фронту, але ворог тисне.