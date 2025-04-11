В Москве резко возросло количество желающих подписать контракт с Минобороны РФ — чего ждать украинцам (инфографика)

Россияне надеются получить средства, однако избежать боевых действий

В первой декаде апреля в Москве резко возросло количество желающих подписать контракт с Министерством обороны России. Только с 1 по 10 апреля в Единый пункт отбора обратилось около тысячи человек, что вдвое превышает средние ежемесячные показатели предыдущих месяцев. Для сравнения: в январе, феврале и марте контракт заключали не больше 500 человек в месяц.

Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на внутреннюю статистику российского оборонного ведомства. Всего с начала 2025 года московский регион уже направил на войну более 6,4 тысяч контрактников. Такая динамика свидетельствует не только об активизации мобилизационных процессов в России, но и о том, как меняется отношение населения к участию в войне против Украины.

По информации источников издания, всплеск интереса к контрактной службе пришелся на период, когда появились сообщения о частичном возобновлении контроля российских войск над приграничными районами Курской области, а также на фоне обсуждений возможных мирных переговоров между Россией и Украиной. Дополнительным толчком стала информация о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — после нее количество "добровольцев" достигло рекордных для 2025 года значений. На фоне слухов о возможных мирных договоренностях с Украиной, многие стремятся "успеть" подписать контракт — прежде чем война завершится.

В то же время "Телеграф" еще в марте писал об этой тенденции, предупреждая: финансовая мотивация и слухи о возможном завершении войны подталкивают россиян заключать контракты, надеясь получить деньги и избежать участия в масштабных боевых действиях. Единоразовая выплата за контракт в 2025 году составляет более 2,3 млн рублей, ежемесячная зарплата – от 210 тыс. рублей. рублей. Для жителей экономически депрессивных регионов это десятки годовых доходов. Именно эти деньги, а не идеология или патриотизм, стали главной причиной очередей в военкоматах.

В российских соцсетях все чаще распространяют месседжи: "Подписывай контракт сейчас, пока не поздно". Такое впечатление, что часть потенциальных контрактников верит в мирное соглашение с Украиной и хочет успеть заскочить в последний вагон, чтобы получить обещанные выплаты без участия в полноценной войне. Именно на это, как отмечали в марте эксперты Телеграфа, и делает ставку Кремль — используя фактор неопределенности как стимул.

Впрочем, военные аналитики предостерегают: даже если России удастся собрать несколько десятков тысяч новобранцев, это не значит существенного усиления ее армии. Нехватка командного состава, истощенность армии и высокие потери сводят эффект "гастарбайтерского пополнения" насмарку. По словам экспертов, РФ просто компенсирует потери новыми волнами "мотивированных деньгами", но не создает реального ударного потенциала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ежедневно в армию страны-оккупанта приобщается около 1000-1100 человек.