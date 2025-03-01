Їла млинці на швидкість і померла. Масляне свято в Росії закінчилось смертю (фото)

Жінка брала участь у конкурсі

В Росії жінка на смерть вдавилася млинцями під час масляничного чемпіонату. Вона брала участь у поїданні млинців на швидкість у Красноярському краї.

Про це пишуть пропагандистські пабліки. Зазначається, що жінці було 36 років.

Наталія, так звали померлу, святкувала Масляну у селищі міського типу Березівське. Жінка взяла участь у конкурсі з поїдання млинців на швидкість.

Померла жінка

"Щоб перемогти, Наталя стала запихати у себе млинці, не розжовуючи. Але вже незабаром почала задихатися і вийшла з гонки", — йдеться у повідомленні.

Жінці надавали допомогу медики, які були гостями свята. Вони намагались прочистити дихальні шляхи, але їм не вдавалось. Швидка приїхала за кілька хвилин після виклику, але фельдшерам не вдалось врятувати жінку.

36-річна Наталія померла від асфіксії спричиненої перекриттям дихальних шляхів млинцями.

Нагадаємо, що з 24 лютого по 2 березня триває масляний тиждень, під час якого прийнято готували млинці та святкувати прихід весни. Масляна зазвичай йде напередодні Великого посту, який починається 3 березня і триває до Великодня.

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