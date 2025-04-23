Підневільні люди межи двох вогнів. Як російських строковиків відправляють на війну з Україною

Російське законодавство дозволяє використовувати строковиків у КТО

До строковиків у російській армії застосовують такі ж способи примусу до служби за контрактом, як і до ув’язнених. Після цього вони опиняються на війні в Україні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар російського опозиційного проекту "Идите лесом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, які механізми впливу застосовують до строковиків.

Більше читайте у публікації: "Для закінчення війни потрібні дві умови". Як екс-дружина Путіна заробляє на жебраках росіян і змушує їх тікати з фронту".

За його словами, строковик — такий самий, як і людина, яка сидить у колонії, тому його "пресувати" не треба.

— Він і так абсолютно підневільне створіння. Нагадаю, що це вже визнаний путінською прокуратурою факт, що контракт підписують за строковика. Це загальноприйнята практика: ставлять пташку у графі "підпис", і строковик виявляється контрактником.

Він нагадав, що скоро буде рік, як ЗСУ увійшли до Курської області РФ, де Путін оголосив т.зв. режим "контртерористичної операції" (КТО).

— Навіщо він його оголосив? Тому, що у цих "контртерористичних операціях" строковики можуть брати участь. Їх туди можна відправляти без жодних контрактів. Строковик не просто підневільна людина, а він між двома вогнями: хоч би що він зробив, він опиниться в зоні бойових дій. Яка різниця, чи буде це зона бойових дій у Курській області чи в чужій країні? Це війна, вона так чи інакше може загинути, — наголосив Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як у РФ вербують контрактників на війну в Україні.