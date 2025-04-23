Подневольные люди между двух огней. Как российских срочников отправляют на войну с Украиной

Российское законодательство разрешает использовать срочников в КТО

К срочникам в российской армии используют такие же способы принуждения к службе по контракту, как и к заключенным в тюрьмах. После этого они оказываются на войне в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь российского оппозиционного проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, какие механизмы влияния применяют к срочникам.

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По его словам, срочник, — точно такой же, как и человек, который сидит в колонии, поэтому его "прессовать" не надо.

— Он и так абсолютно подневольное создание. Напомню, что это уже признанный путинской прокуратурой факт, что контракт подписывают за срочника. Они это признали и никакого отката назад никто не собирается делать. Никаких отмен этих контрактов не предвидится. Они выпустили несколько пресс-релизов, что мы наказали людей, которые подписывали контракты за срочников. А что будет с этими срочниками? Все то же самое – они контрактники. Это общепринятая практика: ставят галку в графе "подпись", и срочник оказывается контрактником. Его внезапно отправляют, предположим, в оккупированную Луганскую или Донецкую область, — говорит российский оппозиционер.

Он напомнил, что скоро будет год, как ВСУ вошли в Курскую область РФ, где Путин объявил т.наз. режим "контртеррористической операции" (КТО).

— Зачем он его объявил? Затем, что в этих "контртеррористических операциях" срочники могут принимать участие. Их туда можно отправлять без всяких тебе контрактов. Срочник не просто подневольный человек, а он между двух огней: что бы он ни сделал, он окажется в зоне боевых действий. Какая разница, будет это зона боевых действий в Курской области или в чужой стране? Это война, он так или иначе может погибнуть, — подчеркнул Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как в РФ вербуют контрактников на войну в Украине.