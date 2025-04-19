Масове дезертирство: в Краснодарі понад 100 росіян втекли з військової частини (відео)

Обійшлося без жертв та постраждалих, територію комендатури та прилеглі райони оточили сили Росгвардії та поліції

Понад 100 російських військових, які не бажали брати участі у бойових діях в Україні, втекли з території місця утримання у російському місті Краснодар. Вони зламали огорожу військової частини та розбіглися по місту, російські силовики намагаються їх зловити.

Про це повідомили російські ЗМІ. Відомо, що на території однієї з військових комендатур в Краснодарі в спеціально огородженому місті, як у концтаборі, утримували велику групу солдатів, які самовільно залишили частину (ця категорія в РФ має назву "СОЧ").

Ввечері 18 квітня понад 100 таких солдатів зламали паркан та вийшли спочатку на територію безпосередньо військової комендатури, а потім розбіглися містом. Вони були неозброєні, тож декого росіянам вдалося затримати. Обійшлося без жертв та постраждалих, територію комендатури та прилеглі райони оточили сили Росгвардії та поліції. Ведуться перевірки автомобілів, росгвардійці шукають втікачів.

Для довідки. Самовільне залишення військової частини – не те ж саме, що дезертирство. Це значить, що військовий покинув підрозділ без дозволу командирів, але потім повернувся – на відміну від дезертирів, які збігають, що називається, "назавжди".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про зменшення випадків СЗЧ в українській армії. Стільки випадків СЗЧ цього року трапилося тому, що військові втомилися від тривалої війни.

Раніше "Телеграф" писав, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ. Командування ЗСУ розраховує на подальше покращення ситуації.