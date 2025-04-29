Готуються до довгої війни та хочуть зберегти захоплене: що російські солдати думають про переговори (опитування)

Навіть через три роки війни, значної "втоми від війни" серед російських військових не спостерігається, а велика їхня частина все одно хоче "досягти цілей" Кремля

Російські окупанти здебільшого хочуть завершення бойових дій, але лише мала їх частина вважає, що це можливо найближчим часом. З іншого боку, більшість із них хоче, щоб Москва все ж таки продавила Україні свої вимоги до анексії територій.

Про це йдеться у матеріалі "Верстка". Автори опитали сотню російських солдатів і з’ясували, що лише двоє з них хочуть продовження бойових дій для того, щоб "помститися", ще 22 сказали, що хочуть досягнення цілей т.зв. "СВО".

При цьому автори зазначають, що бажання зупинити війну серед окупантів зменшується залежно від тривалості знаходження на фронті. Про припинення вогню мріють лише 57% тих, хто на фронті понад два роки. Серед новобранців таких 77%.

Щодо досягнення цілей війни, то 51% солдатів Путіна готові піти з України без досягнення цілей. 41% на це погодитись не готові.

Втім, далеко не всі розуміють, в чому цілі війни, оскільки заявлені Кремлем "денацифікацію" та "демілітаризацію" назвали лише 21%. Дещо більше вважає, що мета зводиться до протистояння Заходу та НАТО. Були й ті, хто чітко говорив про бажання розділити Україну, але й знайшлися одиниці, хто визнав, що таким чином Путін хотів утримати владу.

Також приблизно порівну розділилися думки про те, чи можна було уникнути вторгнення. І тут також все залежить від того, як довго окупант знаходиться на фронті.

Хоч багато хто хоче завершення війни, але здебільшого приховати бажання зберегти награбоване їм не вдалося. Більше як половина окупантів вважають, що для Росії головне на переговорах утримати захоплені території.

Втім, незалежно від того, яким чином росіяни потрапили на фронт, значна їхня частина готується до тривалої війни і не сподівається, що вона закінчиться незабаром.

Як повідомлялося раніше, аналітики UHP раніше повідомили, що у березні 2025 року майже три сотні російських штурмовиків скоїли самогубство на полі бою. При цьому до уваги потрапили лише ті випадки, які були задокументовані на відео з безпілотників.