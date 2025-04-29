Готовятся к долгой войне и хотят сохранить захваченное: что российские солдаты думают о переговорах (опрос)

Даже спустя три года войны, значительной "усталости от войны" среди российских военных не наблюдается, а значительная их часть все равно хочет "достичь целей" Кремля

Российские оккупанты в большинстве своем хотят завершения боевых действий, но лишь малая их часть считает, что это возможно в ближайшее время. С другой стороны, большинство из них хочет, чтобы Москва все же продавила Украине свои требования к аннексии территорий.

Об этом говорится в материале "Верстка". Авторы опросили сотню российских солдат и выяснили, что лишь двое из них хотят продолжения боевых действий для того, чтобы "отомстить", еще 22 сказали, что хотят достижения целей т.н. "СВО".

При этом авторы отмечают, что желание остановить войну среди оккупантов уменьшается в зависимости от продолжительности нахождения на фронте. О прекращении огня мечтают лишь 57% тех, кто на фронте больше двух лет. Среди новобранцев таковых 77%.

Что касается достижения целей войны, то 51% солдат Путина готовы уйти из Украины без достижения целей. 41% на это согласиться не готовы.

Впрочем, далеко не все понимают и в чем цели войны, поскольку заявленные Кремлем "денацификацию" и "демилитаризацию" назвали лишь 21%. Чуть больше считает, что цель сводится к противостоянию Западу и НАТО. Были и те, кто четко говорил о желании разделить Украину, но и нашлись редкие единицы, кто признал, что таким образом Путин хотел удержать власть.

Также примерно поровну разделились и мнения о том, можно ли было избежать вторжения. И здесь тоже все зависит от того, как долго оккупант находится на фронте.

Несмотря на то, что многие хотят завершения войны, но в большинстве своем скрыть жажду удержать награбленное им не удалось. Более половины оккупантов считают, что для России главное на переговорах удержать захваченные территории.

Впрочем, вне зависимости от того, каким образом россияне попали на фронт, значительная их часть готовится к длительной войне и не надеется, что она закончится в скором времени.

Как сообщалось ранее, аналитики UHP ранее сообщили, что в марте 2025 года почти три сотни российских штурмовиков совершили самоубийство на поле боя. При этом в расчет попали лишь те случаи, которые были задокументированы на видео с беспилотников.