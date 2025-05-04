Ганебне інтерв’ю Захарової з’явилося в мережі: нескінченно хамить і бреше (відео)

Чиновниця показала, що собою представляє російська "дипломатія"

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова дала дуже дивне інтерв’ю. Вперше за багато часу з нею зустрівся не представник кремлівського пулу, який поставив її в глухий кут несподіваними питаннями.

Спочатку воно з’явилося в telegram-каналі Захарової, а його короткий переказ зробив російський журналіст Олександр Плющов у своєму youtube-каналі. Очевидно, спікер російського МЗС виявилася не готовою до того, що їй доведеться відповідати на справді важливі питання, а тому спробувала ніяково обійтися стандартними, заздалегідь заготовленими фразами.

При цьому перша дивина зводилася до того, що ім’я журналіста не розголошувалося, його зовнішність заблюрили, а голос змінили. Також незрозуміло, якому виданню давалося інтерв’ю, хоч і вказувалося, що воно є російським, але міжнародним. Хоча вельми дивним виявилося й те, що журналіст говорив "в Україні", а не "на Україні" як це зазвичай роблять російські пропагандисти.

Не знайшовши що відповісти на питання про завершення російського вторгнення в Україну, Захарова почала змінювати тему розмови на Мінські угоди, отруєння опозиціонера Олексія Навального та всіляко звинувачувати Захід у "підступах". Однак на одному з етапів інтерв’ю, після того, як журналіст спробував повернутися до теми російських ударів по мирних містах України, Захарова взагалі зірвалася, почала сперечатись і хамити.

Після цього, їй не спало на думку нічого, крім як чіплятися до формулювань кожного питання та кожного слова.

Як відомо, Захарова давно відома своїми істериками з приводу і без нього. Наприклад, нещодавно вона видала гучну тираду щодо недопуску російської команди до участі у чемпіонаті з хокею.